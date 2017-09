Sel suvel külastas Itaaliat rekordarv turiste

Kolme suvekuu jooksul ööbis Itaalia hotellides peaaegu 50 miljonit inimest. See tähendab, et võrreldes eelmise aastaga läbiti kahe protsendiline tõus, vahendab The Local.

Lisaks ööbis kolm miljonit inimest Airbnb kodumajutuses ehk selles vallas toimus eelmise aastaga võrreldes 20 protsendiline tõus. Eriti suure turistihulga said endale rannakuurordid, kes teatasid 16 protsendisest turistide huvi kasvust.

Tõus ei tulnud vaid välisturiside arvelt, vaid siin mängisid oma osa ka ringi reisivad itaallased. Siiski ei peeta suurt turistihulka kuigi positiivseks nähtuseks. Riigi populaarseimates tõmbekeskustes on levima hakanud turistide vastased liikumised.

Valitsus on üritanud reklaamida ka vähemtuntuid Itaalia piirkondi, et turistide hulkasid veidi paremini ära jaotada ja seni on see plaan ka toiminud. Kultuuriminister teatas sel aastal 74 protsendilisest tõusust maapiirkondade külastusel. Lisaks ööbiti rohkem ka Itaalia talupidamistest.

Septembris asub kodumaal puhkama hinnanguliselt umbes üheksa miljonit inimest ning lisaks oodatakse varasemast suuremal hulgal turiste ka välismaalt. Eriti tunnevad Itaalia vastu huvi Hiina, Hispaania ja Ameerika Ühendriikide kodanikud.