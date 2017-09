Pildid: reisija avastas kokpitist õllepurgi

Šokeeritud reisija Steve Lewis väitis, et ta nägi purki 20 minutit pärast maandumist, kui kõik seisid juba vahekäigus püsti ja ootasid uste avamist. «Ma näitasin seda ka oma kaaslasele, kes esialgu ei tahtnud mind uskuda, kuid nägi siis samuti selgelt Stella silti,» vahendab Lewise sõnu news.com.au.

Reisijaid teenindanud lennufirma Jet2 esindaja väitis, et purk oli suletud ning selle jättis sinna üks pardameeskonnaliikmetest, kes aitas reisijatel maha minna. Lewis selles aga kindel ei olnud ja avaldas muret selle üle, et alkoholi üldse kokpitti lubatakse.

«Nad lennutasid 300 inimest ja ma arvan, et peaksid kehtima mingid reeglid alkoholi kohta kokpitis, kui selliseid reegleid juba ei ole,» sõnas mees. «Lennufirmad on kehtestanud väga karmid reeglid selles osas, kui palju reisijad võivad juua ning varajased lennud on isegi alkoholivabad. Kindlasti peaksid nad ka ise samu reegleid järgima.»

/ Scanpix/Caters News Agency

Lennufirma viis läbi uurimise ja selgitas välja, et purk oli suletud, samuti jäädi selle juurde, et purgi asetas kokpitti stjuardess, kes soovis aidata reisijatel lennukist väljuda. Vabandust nad ei palunud, sest tegu ei olnud avatud purgiga ja piloodid ei olnud joobes.

Lewise arvates oleks vabandus aga siiski kohane, sest alkohoolseid jooke ei tohiks kokpitis üldse ollagi, isegi kui purgid on suletud.