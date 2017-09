Sri Lanka meelitab ohtra kultuuri ja mahlaste puuviljadega

Paljud peavad Sri Lankat tema imelise looduse tõttu ka kunagiseks paradiisiks. Sealne Aadama mäetipp on sihtpunkt nii budistidest, hindudest, kristlastest kui ka moslemitest palveränduritele. Moslemite ja kohalike kristlaste arvates oligi just Sri Lanka see paradiis, kust Aadam ja Eeva välja visati ning mille käigus Aadam sinna mägedesse endast jälje maha jättis; hindude järgi on kõnealune mägi aga jumal Shiva lemmikkoht ning budistidele jaoks Buddha viimane peatuspaik enne nirvaanasse jõudmist.

Hindud peavad Sri Lankat pühaks ka selle tõttu, et seal toimusid nende eepose Ramajana otsustavad sündmused, mille käigus võitis sõdalane Rama koos ahvijumal Hanumaniga deemon Ravana ning sai tagasi oma naise Sita, kes oli Ravana käes vangis.

Lisaks pühale mäele tulevad budistid üle maailma Sri Lankale kokku ka selleks, et külastada rohkem kui 2000 aasta vanuseid templeid ja pühapaiku, eriti aga mägedes vanas singalite kuningriigi pealinnas Kandys asuvat Buddha hambatemplit, kus see püha hammas siiani paikneb.

Srilankalased on ka ise väga usklik rahvas. Enamiku elanikkonnast moodustavad singalitest budistid. Tänapäevani peetakse heaks tooniks perest mõni laps kloostrisse õppima saata. Rohkete Buddha kujude ees on alati värsked lootoslilled ja vesiliiliad, mis on ka saare rahvuslill. Kastisüsteem neil küll puudub, mida aga ei saa öelda hindudest tamilite kohta. See tähendab, et saare põhjaosas elavad tamilid ei tee näiteks sisemaal elavate puutumatute kasti kuuluvate teekorjajatest tamilitega tegemist. Pea kõik kalurid on aga kristlased, kuna budismis ja hinduismis ei ole lubatud ka kaladelt elu võtta.

Koolides algab iga päev palvetunniga. Kuigi teisi õppeaineid õpetatakse tihti koos, peetakse esimest tundi kristlastele, hindudele, budistidele ja moslemitele eraldi. Et mitte kedagi solvata, on iga usundi peamised pühad ka riigipühad ja neid on kokku tervelt 26. Tähtsaks peetakse ka iga täiskuud, mis on budistidele püha aeg. Täiskuu päevad on ka ainukesed, kus saarel ei tohi alkoholi müüa, isegi hotellibaarides mitte. Samas armastavad paljud kohalikud muul ajal libistada palmimahlast valmistatud arrakit, mis võib kuni 50 kraadi kange olla.

Toovad tee lauale

Teed korjavad siiani tamilite naised ning istandustesse minnakse juba varahommikul, et päevanorm täis saada. Töö on raske, kuna Sri Lanka teepõõsad kasvavad enamasti järskudel mäenõlvadel, kus peale lehtede noppimise tuleb ennast ka kinni hoida. Ajal, mil seal valitsesid inglased, tehti tööd lihtsalt toidu eest, nüüd saadakse ka palka, mis on siiski üsna tagasihoidlik ja seda isegi Sri Lanka mõistes. Teeistanduste vahele jääv Nuwara Eliya ehk valguse linn oleks nagu väike Inglismaa oma uhkete koloniaalehitiste, parkide ja golfiväljakutega. Sinna kogunesid jõukad inglased all valitseva palavuse eest varjule.

Kuulus on Sri Lanka ka oma vääriskivide poolest, mistõttu nimetataksegi riiki hellitavalt ja täiesti õigustatult India ookeani pärliks. Teemante seal küll ei ole, aga kõiki teisi vääris- ja poolvääriskive leidub see-eest küllaga – rubiinid, safiirid, ametüstid, kuukivid ja palju teised on saarel täiesti tavalised. Lisaks kividele ja teele on Sri Lanka tuntud ka oma kookose, kohvi ja muidugi kaneeli poolest. Seal kasvavat kaneeli loetakse muide maailma kvaliteetseimaks.