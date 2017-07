Kogu tõde hädaolukordadest lennukis

Lendamine on turvaline. Statistiliselt on transpordivahenditest turvalisem sõita ainult liftiga. Briti tsiviillennuameti andmete kohaselt on 287 miljoni Suurbritannia lennujaamasid läbinud reisija kohta vaid üks surmajuhtum, vahendab Telegraph.

Viimase 40 aastaga on oluliselt kasvanud ka lennuõnnetustes ellujäämise tõenäosus. 1971-1980 aastatel jäi 48 protsenti õnnetustesse sattunud reisijatest ellu. 2001-2010 aastatel kasvas see number 67-ni. Eelmine aasta oli aga läbi aegade turvalisuselt teine, kus iga 10 769 230 reisija kohta hukkus vaid üks. Kõige turvalisem aasta on seni olnud 2013, mil iga 11 501 886 reisija kohta sai surma üks inimene.

Kuid kuna hädaolukordi tuleb siiski ette, peab pardameeskond olema igati valmis nende toime tulemiseks.

Kas turvalisusdemonstratsiooni peab kuulama?

Ei ole ühtegi seadust, mille kohaselt peaks pardameeskond sundima inimesi neid kuulama. Need, kes ei järgi turvalisusnõudeid vastutavad ise oma saatuse eest. Personal võib aga sekkuda siis, kui liiga lärmakad reisijad ei lase teistel kuulata.

Kas päästevest on tegelikult istme all olemas?

Meeskond teab täpselt kuidas hädaolukorra puhul toimida ja nad on läbinud selleks põhjaliku koolituse. Reisijatel pole tavaliselt selliseks olukorraks aga valmis. Pardal on alati olemas mõned varupäästevestid, kuid sellele vaatamata ei pea meeskond pidevalt kontrollima, kas kõik päästevestid on istme all endiselt olemas. Seega kui reisija tahab olla kindel, et tema päästevest on olemas, tuleb seda ka ise kontrollida. Kuigi päästevesti suveniiriks kaasa võtmine on karistatav, siis leidub endiselt reisijaid, kes seda harrastavad, seetõttu oleks mõistlik enne lendu üle kontrollida, kas tooli all on vajalik asi ikka olemas.

Planeeritud hädamaandumine

Kõlab veidralt, kui pardameeskond räägib planeeritud või planeerimata hädamaandumisest, sest erakorraline maandumine viitab justkui sellele, et seda ei olnud ette planeeritud. Planeeritud hädamaandumine tehakse siis, kui teatakse, et muidu juhtub midagi halba. See võib juhtuda siis, kui lennuk on põlema süttinud või mootor lakkab töötamast. Planeerimata hädamaandumine tehakse siis, kui olukord on ootamatu, näiteks terrorirünnaku korral.

Evakueerimiseks mõeldud liumäed võivad tappa

British Airwaysi koolitusjuhi James Austini hinnangul võivad liumäed osutuda üsna ohtlikuks. Pardameeskond peab veenduma, et pärast maandumist seavad nad uksed manuaalsele režiimile, kui nad seda ei tee ja ukse sellegipoolest avavad, sööstab sealt välja hädaabi liumägi, mis täitub täielikult kümne sekundi jooksul. Need inimesed, kes seisavad sel hetkel teiselpool ust, võivad saada surma.

Emergency slide deploys on the ground on Alaska Airlines Boeing 737-400 (N778AS) pic.twitter.com/24jDvFStm5 — Aviation Safety Net (@AviationSafety) June 22, 2014

Reisijaid, kes keelduvad hüppamast, lükatakse

Kui hädaolukorras keelduvad mõned reisijad liumäele hüppamast, peab pardameeskond tegema kõik selleks, et inimesed turvaliselt lennukist välja saaks. See tähendab, et keeldujad võidakse lihtsalt liumäele lükata. Kui kõik toimib korrapäraselt, siis ühe minutiga on lennukist võimalik evakueerida 160 inimest. Pardameeskond kontrollib ka lennuki enne väljumist üle.