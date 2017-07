24 huvitavat fakti passide kohta

1. Maailma esimene pass oli kirjas piiblis

Varaseim viide reisidokumendile on Nehemiahi raamatus, kus Pärsia riigiametnik saatis «jõetagustele valitsejatele» Pärsia kuningas Artawerxes I poolt taotluse, millega soovis saada turvalist ligipääsu oma reisil läbi Iisraeli. Tänapäevalgi on paljudes passitaotlustes sees sarnane turvalise ja vaba läbipääsu soovi lause.

2. Esimene pass anti välja aga Inglismaal

Isikutuvastusvahendina tutvustati passi kuningas Henry V ajal 15. sajandil. Kuningas soovis teha sellest dokumendi, mis aitaks inimestel tõendada oma isikut riigist väljudes. Ühendriigid jätkavad praegugi passide väljastamist Tema Majasteedi nimel.

3. Kõige mõjuvõimsam pass on sakslastel

Saksamaa kodakondsetel on viimase uuringu kohaselt mõjuvõimsaim pass, millega on võimalik viisavabalt reisida 176 riiki.

4. Nõrgim pass on aga süürlastel

Süüria, aga ka Pakistani, Iraagi ning Afganistani passiomanikel on viisavaba ligipääs vähem kui 30 riiki.

5. Iisraeli passi ei arvestata 16 riigis

Iisraeli passiga inimestel on riiki sisenemise keelanud Sudaan, Iraan, Iraak, Jeemen, Liibüa, Süüria, Alžeeria, Bangladesh, Brunei, Kuveit, Liibanon, Malaisia, Omaan, Pakistan, Saudi Araabia ning Araabia Ühendemiraadid. Lisaks ei lasta osadesse riikidesse ka neid reisiselle, kellel on passis Iisraeli viisa.

6. Armeenia passiomanikel pole lubatud minna Aserbaidžaani

Nende kahe riigi vahel on tänapäeval üsna terav konflikt, kuid vaatamata Armeenlaste passikeelust Aserbaidžaanis võib aserbaidžaanlane Armeeniat viisavabalt külastada.

7. Pass on oma värvusega kindlal põhjusel

Ühe maa passi värv on punane, roheline, sinine või must. Üldiselt on Euroopa riikide reisidokument burgundia punane, samal ajal kui Kariibi mere piirkonnas on need sinise tooniga. Tavaliselt on see nii kas poliitilisel või geograafilisel põhjusel. Hiljuti muutis passi värvi burgundia punasesks ka Türgi, kes loodab peagi astuda Euroopa liitu.

8. Moslemi enamusega maades on kasutusel rohelised passid

Islamis on pühaks värviks just roheline ning seepärast on ka religioonist tulenevalt islamiusulised maad nagu Maroko, Pakistan ja Saudi Araabia andud välja selle tooniga passid.

9. Mõned riigid on oma passid teinud eriti erksavärvilisteks

Mitmed riigid on oma unikaalsust rõhutavaks vahendiks valinud just passikaane, mis on värvitud näiteks Šveitsi ja Singapuri riikides silmatorkavaks punaseks.

10. Norra passis on salajane eripärasus

Kui norralase passi lehekülgi ultraviolett valgusega valgustada, siis ilmuvad seal nähtavale Põhja-Norrale omaste virmaliste kujutised.

11. Ka Kanada on muutnud passi leheküljed eriliseks

Lisaks Norrale on UV-ga valgustamise võimalusele mõelnud ka Kanada, tehes passist salapärase pildiraamatu.

12. Mõne riigi pass on lisaks reisidokumendile ka flip book

2012. aastal tutvustas Soome oma uut passi, kus flip booki taoliselt jooksis passilehtede nurgas põder, kui lehti piisavalt kiirest vahetada.

13. Kõik passis olevad templid ei ole võrdse väärtusega

Tšiili osaks olev Lihavõttesaar pakub turistidele võimalust koguda passi lisaks viisadele ka pigem suveniiri tähendusega moai kujudega templeid.

14. Samuti on passi võimalik saada tempel Machu Picchust