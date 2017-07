20 maailma kõige väiksemat riiki

9. Niue, 260 km2

ÜRO küll tunnistab Niuet, kuid väikeriik ei ole siiski organisatsiooni liige. Esimesed eurooplased jõudsid siia 1774. aastal, kuid polüneeslased elasid seal juba alates 900. aastast. Praegu elab siin vaid umbes 1600 inimest.

8. Cooki saared, 236 km2

Samamoodi nagu Niuegi, ei kuulu ka Cooki saared ÜROsse, kuid organisatsioon siiski tunnistab neid. Cooki saartel on isemajandav valitsus, kuid nad on siiski vabaühenduses Uus-Meremaaga. Seal elab kõigest 21 000 inimest.

7. Marshalli saared, 181 km2

Saared oma nime saanud John Marshalli järgi, kes ühe esimesena eurooplasena neid 1788. aastal külastas. Kuna rahvastik kasvab riigis jõudsalt, siis on tekkinud juba probleem nende mahutamisega. 2014. aasta seisuga elas riigis 71 000 inimest. Turistid tulevad siia peamiselt imetlema kauneid randasid ja ilusat loodust.

6. Liechtenstein, 160 km2

Liechtenstein on 36 000 elanikuga rikas Euroopa riik, mis tõmbab oma finantspealinna Vaduziga ligi edukaid inimesi. Sel riigil on maailma üks väiksem töötuse protsent. Külastajad saavad avastada mitmeid muuseume ja losse.

5. San Marino, 61 km2

San Marino on Euroopas väiksuselt kolmandal kohal, seal elab 32 000 inimest. Paljud arvavad ekslikult, et San Marino on osa Itaaliast, sest see asub selle sees, kuid tegu on siiski eraldi riigiga. Turistid peaksid uudistama minema Guaita ja Cesta torne.

4. Tuvalu, 26 km2

Tuvalu koosneb Vaikses ookeanis asuvast üheksast väikesaarest. Esialgu olid neist asustatud vaid kaheksa ja seetõttu sai paik ka nimeks Tuvalu, mis tõlkes tähendab «kaheksa, kes seisavad koos.» Praegu elab riigis rohkem kui 12 000 inimest, kuid saareriik on järjest tõusva veetaseme tõttu tõsises ohus.

3. Nauru, 21 km2

Okeaanias on Nauru napsanud kõige väiksema saareriigi, kõige väiksema vabariigi ja kõige väiksema riigi tiitlid. Siiski elab seal 100 000 inimest, mistõttu on see ka üks tihedamini asustatud piirkondasid Naurus. Turistid sõidavad sinna loodust imetlema.

2. Monaco, 2 km2

Prantsusmaa ja Itaalia vahele surutud riigikeses elab 2016. aasta seisuga 37 308 inimest. Riigi korraks on alates 1911. aastast konstitutsionaalne monarhia ja alates 2005. aastast on Monaco eesotsas olnud prints Albert II, kes ühtlasi on osa ühest maailma vanimast valitsevast dünastiast. Kindlasti peaksid turistid läbi põikama Monte Carlo kasiinost ja Monaco paleest.

1. Vatikan, 0,44 km2

Vatikan on maailma väikseim riik ja seal elab vähem kui 1000 inimest. Lisaks on Vatikan ka kõige hõredamini asustatud riik maailmas. Riigi eesotsas on paavst, kelle käes on ka kogu võim. Arusaadavalt on see riigike turistide hulgas äärmiselt populaarne.