Kaasreisija ületas igasuguse viisakuse piiri

Üksi reisides tundub tühja kõrvalistuja koha eest leidmine kergendusena, sest nii pole vaja karta võimalikku ebameeldivat lennukogemust, vahendab Popsugar. Esialgu algaski lend ühe reisija jaoks just nii, kuid mõne aja möödudes suutis Jessie Chari nimelise lendaja taga istuv kaasreisija üksiistumise mõnu ära rikkuda, asetades oma paljad jalad Chari kõrvalistme käetugedele.

Kaasreisija ebaviisakusavaldus polnud sellega veel lõppenud, sest järgmisena avas ta lähedalasuva akna katte ka varbaid kasutades. Jessie Char jagas oma kogemust ka Twitteris ning teised kasutajad olid nähtust üsna šokeeritud.

My two favorite people to sit with on a plane pic.twitter.com/L3WqX4nfkJ — Jessie Char (@jessiechar) July 19, 2017

Today, I flew on the set of a nightmare. pic.twitter.com/PNI4KmQvTG — Jessie Char (@jessiechar) July 19, 2017