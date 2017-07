Staariparaad: lennufirma turvavideos astuvad üles teiste hulgas Mr Bean ja Gandalf

Varasemalt on kuulsuste kasutamisega hiilanud Air New Zealand ja nende turvalisusvideod on saanud ka sotsiaalmeedias väga palju vaatamisi. Nüüd läks sama teed ka British Airways, kes pani kokku humoorika video, mis peaks reisijate tähelepanu tõmbama, vahendab Independent.

Videos astuvad üles Chiwetel Ejiofor, Gordon Ramsay, Gillian Anderson, Thandie Newton, Rob Brydon, Sir Ian McKellen, Warwick Davis, Jim Broadbent, Asim Chaudry ja Rowan Atkinson, kelle etteaste sarnaneb vägagi Mr Beani käitumismallile.

«Meie jaoks on äärmiselt oluline, et meie reisijad jälgiksid turvalisusvideoid ja kaasates meie tuntumaid inimesi kaasates on meil võimalik luua midagi lõbusat, mida inimesed loodetavasti algusest lõpuni ka vaatavad,» sõnas British Airwaysi tegevjuht Alex Cruz.

