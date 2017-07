Mida pakub maailma uusim lennukimudel Boeing 737 Max?

Uus lennukimudel 737 Max toob endaga kaasa mitmed muudatused, millest tegi kokkuvõtte The Telegraph.

1. Lennukil on viis protsenti väiksemad ülalpidamiskulud, võrreldes teiste lennumasinate omadega.

2. Reisijaid mahub uude Boeingi masinasse 230. Selle pikkus on 43,8 meetrit, olles seega suurim 737 tüübi versioon.

3. Uue tehnoloogia kasutamisega vähendatakse 40% võrra mürareostust ning 14% süsihappegaasi õhku paiskamise hulka.

4. Boeingi sõnul kulutab uus mudel kaheksa protsenti vähem kütust istekoha kohta kui rivaali Airbus A320neo lennuk.

5. Lennukis on palju suuremad aknad ning parem valgustussüsteem.

6. Uuel mudelil on vähendatud tiibade õhutakistust.

7. Lennuki maksimaalne lennukaugus on 3215 meremiili, mis on 200 võrra rohkem kui praegusel 737 mudelil (antud vahemaa on pisut rohkem kui Londonist Lagosesse, Nigeerias).

8. Varsti lendama asuv masin peaks püsima graafikus 99,7 protsendilise tõenäosusega, mis tähendab, et tekib 50% vähem lendude edasilükkamisi või ärajätte ning ei avalda seega ligi 16600 reisijale negatiivset mõju.

9. Viimane mudel on järg eelnenud masinatele 737 Max 8, Max 7 ning Max 9, mis mahutavad vastavalt 200, 172 ja 220 inimest.

10. 737 Max 10 lennukile on juba 240 tellimust, kuid sel nädalal loodetakse arvu veelgi suurendada.