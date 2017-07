United Airlines kaotas ära reisija koerakutsika

Yeerndameani nimeline kutsikas sõitis ilma omanikuta aga hoopis Chicagosse. Burbanki jõudes läks räppar oma sõbrale järele, kuid talle ulatati hoopis teine koer, vahendab Insider.

United Arilinesi hinnangul läksid koerad vahetusse vahemaandumise ajal Denveris. Lennufirma palus ka muusikult vabandust ja nende esindaja sõnas hiljem, et koer on oma omanikuga taas koos. Seda ei ole aga kumbki pool avaldanud, kas lennufirma kuidagi ka emotsionaalse stressi kompenseeris.

United Airlinesi on sel aastal varjutanud mitu vahejuhtumit. Aprillis jõudis avalikkuse ette video mehest, keda vägisi lennukist välja tiriti, sest lennufirma oli ekslikult lennukisse liiga palju pileteid müünud. Mõni aeg hiljem sai nende lennukis reisija skorpionilt nõelata, lisaks sundisid nad lennukist lahkuma mesinädalatele sõitnud paari. Lennufirma töötajad on kaameralindile jäänud ka tõugates vanemat härrasmeest, kes kukkus ja hetkeks teadvuse kaotas ning kaebuse on esitanud ka ema, kel kästi oma last terve lennu aja süles hoida, vaatamata sellele, et ta oli pileti lapsele juba ostnud.

Sotsiaalmeedias on paljud reisijad seni kinnitanud, et loobuvad United Airlinesiga lendamast ning sama on kinnitanud ka küsitlused, kus paistab, et pigem ollakse nõus rohkem pileti eest maksma kui United Airlinesiga lendama.