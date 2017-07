Supernimekiri: maailma kõige paremad lennufirmad, sihtkohad ja palju muud

Vastajatel paluti hinnata lennufirmasid, lennujaamasid, autorendifirmasid, linnasid, kruiisilaevasid, spaasid, hotelle, hotellikette, saari, reisibüroosid ja safarite korraldajaid. Lisaks eraldati vastused ka piirkonniti ning kruiisifirmade puhul näiteks laeva suuruste järgi.

Selleks, et edetabelisse pääseda, pidi kindel arv lugejaid andma just selle ettevõtte poolt hääle, vaid mõne üksiku häälega nimekirja ei saa. Mõni ettevõte võib tõusta esile ka mitmes kategoorias, sest iga alajaotuse puhul hinnati neid eraldi.

Küsitlus korraldati vahemikus 7. novembrist 2016. aastal kuni 6. märtsini käesoleval aastal. Lugejaid said osaleda väljaande ajakirja, rakenduste, uudiskirjade, sotsiaalmeedia ja kodulehe kaudu. Reisiväljaandel oli abiks ka digiturunduse ettevõte Wylei, kes likvideeris kõik pettuse teel sisestatud hääled. Sellist nimekirja on Travel and Leisure koostanud juba 22 aastat.

Mida erinevates kategooriates hinnati:

Lennufirmad: salongi mugavus, teenindus lennu ajal, maapealne klienditeenindus, hinna ja kvaliteedi suhe

Lennujaamad: ligipääsetavus, lennule registreerimine ja turvalisus, restoranid ja baarid, poodide valik, disain

Autorendi ettevõtted: autode valik, autode saadavus, rendibüroo asukoht, teenindus, hinna ja kvaliteedi suhe

Linnad: vaatamisväärsused, kultuur, toit, sõbralikkus, poodide valik, hinna ja kvaliteedi suhe

Kruiisilaevad: kajutid ja lisateenused, toit, teenindus, programm, sihtkohad, ekskursioonid ja tegevused, hinna ja kvaliteedi suhe

Spaad: majutus ja lisavõimalused, hoolitsused, teenindus, toit, hinna ja kvaliteedi suhe

Hotellid: toad ja lisavõimalused, asukoht, teenindus, toit, hinna ja kvaliteedisuhe

Hotelliketid: asukohad, toad ja lisavõimalused, toit, teenindus, hinna ja kvaliteedi suhe

Saared: looduslikud vaatamisväärsused ja rannad, tegevused ja muud vaatamisväärsused, restoranid ja toit, inimesed ja sõbralikkus, hinna ja kvaliteedi suhe

Reisibürood ja safari korraldajad: meeskond ja giidid, reisiprogramm ja sihtkohad, tegevused, majutus, toit, hinna ja kvaliteedi suhe

SIHTKOHAD

15 maailma parimat linna

1. San Miguel de Allende, Mehhiko

2. Charleston, Ameerika Ühendriigid

3. Chiang Mai, Tai

4. Kyoto, Jaapan

5. Firenze, Itaalia

6. Oaxaca, Mehhiko

7. Hoi An, Vietnam

8. Kaplinn, Lõuna-Aafrika Vabariik

9. Ubud, Indoneesia

10. Luang Prabang, Laos

11. Santa Fe, Ameerika Ühendriigid

12. Rooma, Itaalia

13. Siem Reap, Kambodža

14. Udaipur, India

15. Barcelona, Hispaania





15 Euroopa parimat linna

1. Firenze, Itaalia

2. Rooma, Itaalia

3. Barcelona, Hispaania

4. San Sebastian, Hispaania

5. Budapest, Ungari

6. Siena, Itaalia

7. Sevilla, Hispaania

8. Krakow, Poola

9. Porto, Portugal

10. Lissabon, Portugal

11. Praha, Tšehhi

12. Veneetsia, Itaalia

13. Edinburgh, Šotimaa

14. Istanbul, Türgi

15. Madrid, Hispaania





10 Aasia parimat linna

1. Chiang Mai, Tai

2. Kyoto, Jaapan

3. Hoi An, Vietnam

4. Ubud, Indoneesia

5. Luang Prabang, Laos

6. Siem Reap, Kambodža

7. Uidapur, India

8. Bangkok, Tai

9. Tokyo, Jaapan

10. Thimphu, Bhutan





10 maailma parimat saart

1. Palawan, Filipiinid

2. Hilton Head Island, Ameerika Ühendriigid

3. Boracay saar, Filipiinid

4. Galapagose saared, Ecuador

5. Santorini, Kreeka

6. Maui, Hawaii

7. Kauai, Hawaii

8. Ischia, Itaalia

9. Hvar ja teised Dalmaatsia saared, Horvaatia

10.Bali, Indoneesia





10 Euroopa parimat saart

1. Santorini, Kreeka

2. Ischia, Itaalia

3. Hvar ja teised Dalmaatsia saared, Horvaatia

4. Kreeta, Kreeka

5. Paros, Kreeka

6. Rhodos, Kreeka

7. Assoori saared, Portugal