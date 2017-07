Kohad, mis andsid inspiratsiooni ühele maailma tuntuimale naiskirjanikule

Autori raamatud on juba paarsada aastat lugejaid rõõmustanud oma romantiliste intriigide, teravmeelsuse ning garanteeritud õnneliku lõpuga, vahendab Independent. Siin on kohad, kus teoste lugejad võiksid oma Inglismaa külastusel ära käia.

Hampshire

Jane Austeni majamuuseum / Vida Press

Hampshire on Jane Austeni sünnipaik, kus ta kirjutas suurema osa oma raamatutest, sealhulgas ka esimese teose «Mõistus ja tunded». Naiskirjaniku kunagises kodus Chawtoni linnas asub ka Jane Austeni majamuuseum.

Bath

Bath / Vida Press

Võluvas spaalinnas, kus autor elas viis aastat, on võimalik imetleda George’i stiilis ehitatud maju, kuid ka näiteks gooti joontega Bath’i katedraali.

Derbyshire

Chatsworthi loss / Vida Press

Jane Austen ise on öelnud «Inglismaal pole paremat maakonda, kui seda on Derbyshire» ning seepärast on raamatute põhjal tehtud filmides kasutatud ka võtteplatsina just erinevaid paikasid sellest maakonnast. Derbyshire’is asub ka «Uhkusest ja eelarvamusest» tuntud Pemberley mõisa tõenäoline inspiratsiooniallikas Chatsworthi loss.

Berkshire

Basildon Park / Vida Press

Selles paigas asub endine tütarlastekool Abbey Gateaway, kus kirjanik õppis. Kool oli esimene ja ühtlasi ka viimane paik, kus naine perest kaugemal elas. Samuti tasub uudistada ka Basildon Parki valduseid, sest ka see oli üks filmide võttepaikadest.

Lyme Regis

Lyme Regis / Vida Press

Austeni kirjadest oma õele Cassandrale selgus, et selle paiga külastusest sai ta inspiratsiooni oma viimase töö «Veenmise» kirjutamiseks, kasutades teoses tegevuspaigana just Lyme Regise sarnast linna.

Kent

Kenti maakond / Vida Press

Austusväärse autori isal olid Kentiga tugevad sidemed, sest seal oli ta sündinud ning koolis käinud. Lisaks on paika korduvalt kasutatud erinevatel filmivõtetel, näiteks BBC filmis «Emma».