Tai on karmistamas riiki sisenemise reegleid

Tai on võtnud omapärase lähenemise ja paljud turistid on teada andnud, et nendelt on küsitud piiril näha 20 000 bahti ehk 500 euro ulatuses sularaha. Kui seda summat kaasas ei ole, siis väidetavalt riiki siseneda ei saa, vahendab Independent.

Peamiselt on piiritöötajate fookusesse sattunud turistid ja õppuriviisa omanikud. Arvatavasti üritab Tai sellega piirata inimeste sissevoolu, kes ei tule sinna tegelikult turistina vaid soovivad hoopis illegaalselt tööturule siseneda.

Lisaks püütakse rahaliste vahendite kontrolliga vähendada tänavatel kerjavate turistide hulka. Viimasel ajal on Aasias levinud trend, kus läänest pärit noored kerjavad tänavatel, et oma reisi eest maksta. Mõned mängivad ka pilli või teevad midagi muud osavat, kuid paljud ootavad lihtsalt, et neile raha antakse.

Raportite kohaselt tõmbasid eelmisel nädalal Pedang Besari immigratsioonitöötajad kõrvale kõik reisijad, kel ei olnud 500 eurot ette näidata ja võtsid nad ülekuulamiseks kaasa. Üllatav on seegi, et küsitletakse ka neid, kes on varasemalt korduvalt Tais käinud ning ei ole seal midagi illegaalset korda saatnud.

Seni ei ole aga ametlikult ühtegi teadaannet tehtud, et Taisse reisijatel oleks vaja kaasas kanda teatud hulgal sularaha. Küll peab kõikidel reisijatel olema edasi-tagasi lennupiletid ning võimalus tõestada, et pangakontol on piisavad rahalised vahendid.