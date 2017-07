Miks ei tohiks lennukis dieetkoolat tellida?

Dieetkoolat on lennukis piisavalt, kuid pardameeskonnale ei meeldi selle väljavalamine, sest see jook on erakordselt gaasiline, mistõttu võtab see tavapärasemast rohkem aega, vahendab Travel and Leisure.

Koola muutub erakordselt mullitavaks veel ka madalama õhurõhu tõttu, sest süsihappegaas pääseb nii kergemini joogist välja. Väidetavalt kulub ühe dieetkoola serveerimiseks nii kaua aega, et samal perioodil suudaks stjuardess täita juba kolme järgneva inimese tellimuse.

Aja efektiivsemaks kasutamiseks keeratakse purk sageli topsi sisse tagurpidi ja teenindatakse samal ajal teisi reisijaid, kui jook välja voolab. Seda kasutatakse eriti siis, kui dieetkoola tellijaid on mitu.

Varem on pardameeskond hoiatanud, et väga ohtralt ei tasuks lennukites juua ka kohvi või teed, sest väidetavalt vee hoiustamiseks mõeldud anumaid väga tihti ei puhastata, mistõttu ei või kindel olla ka vee kvaliteedis. Seda ei saa aga kindlasti väita kõigi lennufirmade kohta.