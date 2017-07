Süsteem, mis hoiab üksteist vihkavad piloodid lahus

Pikad lennud kestavad isegi kuni 18 tundi ja ilmselt ei tahaks keegi nii pikka aega koos veeta inimesega, keda nad tõesti ei salli. Eriti kuna minna pole kuhugi ja ruum on erakordselt väike, vahendab Telegraph.

Lennufirmade jaoks on aga erakordselt oluline, et salongipersonal, kuid eriti piloodid, saaksid omavahel hästi läbi, sest rahulik ja õnnelik piloot suudab paremini tagada ka turvalisuse. Seetõttu on tööandjad arendanud välja süsteemi, mis hoiab üksteist mitte sallivad piloodid lahus.

Iga piloodil ja kaaspiloodil on elektrooniline nimekiri, mis näitab koostatud graafikut ja sinna süsteemi saavad nad lisada ka nimesid, kellega koos nad lennata ei taha. Süsteem ei lase seejärel nendel kahel nimel kunagi kokku sattuda.

Põhjuseid, miks piloodid omavahel tülli võivad minna on mitmeid. Sageli on need aga isiklikku laadi ja puudutavad peamiselt ka pilootide eraelu.

«Iga 30 päeva tagant, kuu keskel, paneme kirja oma eelistused: kuhu me tahaksime lennata, mis päevadel sooviksime vabad olla ja ka kolleegid, keda tahaksime iga hinna eest vältida,» kirjeldas piloot ja lennundusekspert Patrick Smith. «See kuhu ja kellega lennatakse sõltub ametiastmest. Kogenenumad saavad valida ja algajad peavad leppima sellega, mis üle jääb.»