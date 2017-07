Kuidas saada üle reisijärgsest depressioonist?

Reisijärgne rõõmsa tuju kadumine võib kõlada naljaka terminina, kuid tegemist on teaduslikult tõestatud fenomeniga, vahendab Travel and Leisure. Selleks, et mitte kogeda reisijärgset depressiooni, on reisihuvilistele viis nõuannet.

Planeeri oma tagasitulek enne lahkumist

Puhkuse lõpu planeerimine enne selle algust tundub halb mõte, kuid tegelikult aitab ettevalmistus end tagasilöögi eest paremini kaitsta. Et koju oleks hea naasta, on lihtsaim viis enne minekut koristada ära toad, pesta pesu, teha voodi korda ning koostada nimekiri toimetustest, mis vajavad tegemist pärast puhkust. Nii ei oota reisilt tulijat ees tüütud kohustused, mis varjutaksid rõõmsad puhkusemeenutused.

Valmista ise oma puhkuse lemmikroog

HuffPosti sõnul on toit ja mälestused omavahel väga tihedalt seotud. Reisi lemmikroa valmistamisel ei tule ainult kokkajale meelde reisi parimad juhtumised, vaid toitu pere ja sõpradega süües on neid lihtsam ka kaaslastega jagada. Reisil olles on seega mõistlik haarata suveniiride sekka ka üks kohalik kokaraamat.

Kasuta puhkuspaika oma meditatsiooni «õnneliku kohana»

Psychology Today andmetel aitab oma kõige õnnelikumale reisile mõtlemine vähendada stressi. Väljaanne selgitas, et uuringute kohaselt avaldab enese ettekujutamine paigas, kus inimene end hästi tundis, tervisele head mõju. Järgmisel korral joogat tehes või mediteerides on hea järele proovida, kuidas mõne sügava hingetõmbe ajal reisile mõtlemine meele rõõmsamaks muudab.

Söö tervislikult ning hoia eemale alkoholist

Reisilt tagasitulek on juba iseenesest tujurikkuja, kuid tervislik toitumine ning alkohoolsete jookide vältimine on üks paremaid viise, kuidas hoida meel siiski rõõmsamana. Alkohol muudab inimesed uniseks ning selle mõjul poole päeva maha magamisel süveneb depressioon üldjuhul veelgi. Kuid magamatus, suurtest toiduportsudest tingitud väsimus ning pohmell pole kindlasti head abimehed reisijärgse depressiooni vältimiseks.

Alusta järgmise reisi planeerimist

Pärast puhkust peaks enne järgmise planeerimist küll pisut ootama, et äsjalõppenud reisi muljed kohe ei ununeks. Pisut halvema enesetunde saabumisel on aga hea võtta kätte järgmise seikluse planeerimine, sest just retke ettevalmistamine pidavat inimesed tegema eriti õnnelikuks.