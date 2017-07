Miks tuleb lapsed reisile alati kaasa võtta?

Sageli arvatakse ka, et laps ei mäleta sellest reisist nagunii mitte midagi ning seetõttu ei ole põhjust ka lapsi igale poole kaasa võtta. See ei olegi aga peamine. Hoopis tähtsam on see, et vanemad mäletavad neid hetki, kui väike laps oli rõõmus ja elevil, vahendab Popsugar.

Kuigi ka lastele on maailmas ringi vaatamine ja uute elamuste saamine oluline, on see hoopis tähtsam vanemate jaoks, kes saavad last selles protsessis jälgida. Kui jääda ootama ka seda aega, mil laps on reisimiseks piisavalt suur ja mäletab läbikäidud kohtasid, siis võib terve perega reisile minekuni kuluda aastaid.

Lapsed oskavad kindlasti ka erinevatest vaatamisväärsustest rõõmu tunda, kuid teevad seda lihtsalt veidi teisiti. Samal ajal kui vanemad uudistavad mõnd uhke kiriku fassaadi, võib laps munakivitänavatel taga ajada hoopis tuvisid.

Samuti peaks laps harjuma eri keskkondade ja rahvastega, mistõttu on oluline teda reisidele kaasata juba varajasest east. Nii ei ehmu laps ka ära, kui satub vanemana mõnda suurlinna ja teistmoodi kultuuride keskele.