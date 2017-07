Suvesoovitus: 11 üritust, mida sel nädalal külastada

1. Tõrva Tule-Päevad 2017 (18.-23.07) - Tõrva Tule-Päevadel on traditsiooniliselt plaanis kümneid eripalgelisi üritusi, mille kulminatsioon on 22. juuli õhtul Veskijärve ääres toimuv 10 aasta juubelit pidav suur tule-, vee- ja muusika vabaõhtuetendus Tõrva Loits!

Sel aastal on plaanis palju eripalgelisi üritusi, millest traditsioonilised on autoööorienteerumine, pokkeriturniir, Tõrva Noortevolikogu korraldatav lõkkeõhtu, aga ka mitmeid uusi, näiteks rannakino, lasteõhtu koos mustkunstnikuga ja hommikujooga randades. Tõrva on oodata seekord ka Andrus Vaarikut monoetendusega ja Hendrik Sal-Sallerit akustilise kontserdiga Veskijärvel.

2. Teemasinate teemapäev maanteemuuseumis, Varbuse küla (21.07) - 1946. aastal alustas Eesti üks silmapaistvamaid masinaehitusinsenere Arnold Volberg veoauto GAZ-AA baasil teehöövli konstrueerimist. Esimene höövel valmis 1947. aastal ning sai konstruktori perekonnanime esitähe järgi nimeks V-1. Ehkki V-1 oli oma konstruktsioonilt üsna algeline, oli tegu esimese tollases Nõukogude Liidus toodetud iseliikuva höövliga. Murrangulisele sündmusele pühendatud teemapäeval tutvustatakse teetöid ja -masinaid; mootori käivitab ka Eesti vanim teehöövel Bitvargen.

3. Valga-Valka Helen Triathlon (21–23.07) – MTÜ Trismile korraldab Valgas juba mitmendat aastat triatloni festivali. Toimuvad võistlused harrastajatele ning toimub olümpiadistantsiga triatlonivõistlus, mis on ühtlasi ka Baltimaade Meistrivõistlus.

4. Ostrova festival (21.–22.07) – Setomaa on üks omapärane paik Eestis, mis on nüüdisaegses ühiskonnas suutnud säilitada oma identiteedi, keele, tavad, kombed ja kultuuri. Ostrova festivali kahe päeva jooksul esinevad Setu leelokoorid, pärimusmuusikat viljelevad folkansamblid, tuntud rahvamuusikaansamblid ja mitmed rock-bändid.

Lisaks muusikaelamustele on osalejatel võimalus vaadata teatrietendust ja õppida seto rahvatantse- ja laule, teha tutvust kohaliku käsitööga. Festival lõpeb suure simmaniga.

5. MotoNostalgia 2017, Laitse (22.07) - 2017 aasta MotoNostalgia toimub taas Eestis, LaitseRallyParkis 22. juulil. Rahvusvaheline koguperesündmus seob endas vanade mootorrataste kokkutuleku näitusealal, vaatemängulise igamehe võidusõidu 2400 meetri pikkusel Laitse rallirajal, vanatehnika ja -varalaada, motondusega seotud ettevõtete väljanäituse ning põnevad demonstratsioonsõidud ja erinevad atraktsioonid.

6. Rõõmsate laste festival, Pärnu (22.07) – Rõõmsate Laste Festival on ainult lastele ja peredele pühendatud tasuta üritus, mis toimub kesksuvises Pärnu rannapargis. Festival pakub avastamist ja suvesoojasid emotsioone nii lastele kui nende vanematele-vanavanematele.

Ürituse raames saab õhinapõhiselt õppida, kuulata muusikat ja ise laulda, süüa hästi ja tervislikult, kogeda uut, teha midagi oma kätega või lihtsalt nautida vaba ja lastesõbralikku festivalimelu.

Rõõmsate Laste Festival on igas vanuses laste ja lapsemeelsete suve oodatuim üritus - kohustuslik kohalikele või hea põhjus Pärnut külastada!

7. Ürdi kaks külge, Narva 22.–23.07) – Raske on leida taime, millest inimene kasu ei saaks. Olgu selleks siis kultuurrukis, või Sosnovski karuputk. Kõigil on omad positiivsed omadused, küsimus on tihti ainult koguses. Kahe juuli päeva jooksul tutvustame väikest osa tarkustest, veel väiksema osa taimede kohta, mida arvame külalistele huvitava olevat.

Nii laupäeval kui ka pühapäeval on kogu päeva jooksul võimalik degusteerida taimeteesid, lisaks osaleda ka ürtide ja vürtside teemalisel viktoriinil.

8. Põltsamaa Linna- ja Lossipäev (22.07) - Traditsiooniline päev, mil lossi ja linna on oodatud külalised, kes saavad osa suurepärasest kultuuriprogrammist ning tegemistest. Üritusi jagub igale maitsele ning programm kestab kuni hiliste õhtutundideni.

9. Rõuge Muinaspäev (22.07) - Rõuge Ööbikuoru pervel asub tuhande aasta tagustel eeskujudel rajatud muinastalu, kus 22. juulil 2017 toimub muinasaegsele eluolule ja eksperimentaalarheoloogilistele tegevustele pühendatud teemapäev.

10. Kalapüügivõistlus Viitina Kuurits, Viitina (22.07) - Kuurits iseendast on väga lihtne püügiriist. Kaks meest veavad mööda jõe või järve põhja kahte umbes nelja meetri pikkust jalast, mille külge on kinnitatud võrgulina. Kolmnurga taga tuleb kolmas mees, kes hoiab võrgulina külge kinnitatud tokiga jalaste tagumisi otsi maas. Kalda ääres surutakse jalased alt kokku ja tõstetakse kogu kupatus veest välja. Võrgutiibadele jääb tavaliselt hunnik prahti ja veetaimi, aga ka mõni siplev kala.

11. Tõrva loits 2017 (22.07) - 22. juulil toimub Valgamaal, Tõrva linnas Veskijärve veerel selle suve suurim tule, vee ja muusika vabaõhu - vaatemäng – Tõrva Loits 2017!

Tänavune Tõrva Loits leiab aset juba kümnendat korda ning jääb kindlasti meelde kui suurejoonelise juubelina, suurepäraste muusikute, meeleoluka vaatemängu ja imekauni looduse poolest.