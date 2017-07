Riik pildis: 18 kohta, mida Hollandis külastada

De Efteling

De Efteling / Vida Press

De Efteling on üks populaarsemaid sihtkohti Hollandis ning ühtlasi on tegu ühe maailma vanima lõbustuspargiga. Sellest fantaasiatemaatilisest pargist leiad üle 30 atraktsiooni ja mitmeid lõbusaid tegelaskujusid. Põnev on siin nii pere kõige väiksematel kui ka suurtel.

Rijksmuseum

Rijksmuseum / Vida Press

Hollandi rahvuslik kunsti- ja ajaloomuuseum, kus on peidus üle 8000 teose ja väärteseme. Siin on välja pandud kuulsate kunstnike tööd ning nii leiab siit nii Frans Halsi, Vermeeri ja Rembrandti meistriteoseid.

Zaanse Schans

Zaanse Schans / Vida Press

Holland on teatavasti kuulus oma tuulikute poolest ja sellest vabaõhumuuseumist leiab kaheksa ajaloolist tuulikut, mis ehitati 16. sajandil. Lisaks on siin 35 ajaloolist maja, kus saab lähemalt uurida, kuidas hollandlased kunagi elasid. Mõnes majas on peidus ka väike pood või kohvik, kus saab mekkida kohalikku juustu.

Van Goghi muuseum

Van Goghi muuseum / Vida Press

Nii nagu nimigi ütleb, näidatakse siin külastajatele van Goghi unustamatuid teoseid. Muuseum on pannud rõhku kuulsa kunstniku tööde kogumisele ja säilitamisele, mistõttu on siin maailma suurim van Goghi tööde kollektsioon.

Anne Franki maja

Anne Franki maja / Vida Press

Teise maailmasõja ajal varjus siin juuditar Anne Frank koos oma perega. Peidus oldud aja jooksul kirjutas noor tüdruk aga päevikut, millest nüüd on saanud maailma kuulus raamat. Muuseumis näidatakse külastajatele Anne Franki ja tema perekonna elu ning tutvustatakse lähemalt ka diskrimineerimise ja tagakiusamise ajalugu.

Keukenhof

Keukenhof / Vida Press

Hollandi sünonüümiks on kujunenud tulbid ja Keukenhofis saab uudistada maailmas suuruselt teises lilleaias. Iga aasta istutatakse siia keskmiselt seitse miljonit lillesibulat, kuid külastamisaeg on siiski üürike. Peamiselt tasuks siia sõita märtsi keskpaigast kuni mai keskpaigani.

Madurodam

Madurodam / Vida Press

Kui ei ole piisavalt aega kõikide Hollandi vaatamisväärsustega tutvumiseks, siis Mardurodamist saab hea ülevaate. Siin on koos kõik Hollandi kuulsad hooned, kuid lihtsalt 25 korda väiksemana. Detailidele on pandud ohtralt rõhku, sest mudelmajade vahel sõidavad rongid ja lennujaamas liiguvad lennukid.

Heineken experience

Heineken Experience / Vida Press

Amsterdamis asub Heinekeni pruulikoda ja muuseum, mis tutvustab õlletegemise ajalugu ja tehnoloogiat. Siin saab mekkida Heinekeni õlut ja näha, kuidas märjuke pudelisse jõuab. Lisaks on seal ka interaktiivseid väljapanekuid, mis teevad külastuse igati lõbusaks.

Seksimuuseum

Seksimuuseum / Vida Press

Venustempeli seksimuuseum asub Amsterdami kesklinnas ning tegu on maailma ühe esimese ja vanima omataolise muuseumiga. Siin on lai kollektsioon ajaloolistest erootilistest esemetest nagu maalid, pildid ja muu meedia.

Het Loo palee

Het Loo palee / Vida Press

Appeldoornis asuv palee on rahvuslik monument, mis esindab suurepäraselt 17. sajandil levinud barokkarhitektuuri. Kuigi palee ise on juba suursugune ümbritseb seda ka kaunis botaanikaaed.

Kuninglik palee

Kuninglik palee / Vida Press

Hoone ehitati 1655. aastal, kuid toimus esialgu raekojana, kuid 19. sajandil sai sellest palee. Palee interjöör on väga meeliülendav ning paistab silma eelkõige ohtra marmori kasutusega. Hollandi kuningas seal küll ei ela, kuid kasutab seda tseremooniate ajal, mistõttu võib palee olla ka mõnikord suletud.

Albert Cuypmarkt

Turg / Vida Press

Amstedami kõige suurem ja värvikirevaim turg. Müüjad ei hoia siin end tagasi ja räägivad kõigile oma suurepärastest toodetest. Siit leiab kõike alates riietest kuni juurviljade ja suupisteteni. Kindlasti tasuks proovida värskelt valmistatud karamellivahvleid, mis soojana on eriti suussulavad.

Kinderdijk

Kinderdijk / Vida Press

Siit leiab lausa 19 vana kuid kaunist tuulikut. Ilmselt on Hollandile omasemat pilti oma fotoalbumisse raske mujalt saada. Külastajad saavad laenutada siit ratta, et end tuulikute vahel tõelise kohalikuna tunda ning pärastlõunat nautida. Paik on lisatud ka UNESCO pärandi nimistusse.

Peenise purskkaev

punaste laternate tänav / Vida Press

Nagu võibki arvata asub selline purskkaev punaste laternate piirkonnas. Vaatamata sellele, kas plaan on endale õhtuks seltsilist otsida, tulevad nii kohalikud kui turistid siia õhtuti ikka kokku, et omapärast vaatepilti uudistada. Päeviti on küll vaateakendel oluliselt vähem silmailu, kuid piirkonna atmosfäär on teistsugune sellegipoolest.

Euromast

Euromast / Vida Press

Euromast on Rotterdami kohal kõrguv torn, kust avanevad kaunid vaated kogu linnale. Lisaks ons eal ka restoran, konverentsisaal, vaateplatvorm ja isegi hotellituba.

Erasmuse sild

Erasmuse sild / Vida Press

Tegu on ilmselt kõige kuulsama sillaga Hollandis. Pikkust on sel 802 meetri jagu, mis teeb ta riigis pikkuselt teiseks sillaks. Hüüdnimeks on see saanud aga luik just tänu oma kaunile kujule.

Kuubikmaja

Kuubikmaja / Vida Press

Nii nagu nimi viitabki on tegu kuubikuterohke hoonetekompleksiga. Rotterdam sai pommitamises tõsiselt kannatada, mistõttu ei ole selles linnas palju just vanast Hollandist alles. Seetõttu on saanud arhitektid näidata siin oma loovust ja kuubikmaja on kindlasti üks näidetest.

Delft

Delft / Vida Press

Delft on kindlasti Hollandi üks kauneimaid linnasid. Siia tulevad ilusal suvepäeval kokku ka kohalikud, kes väikestes kanaliäärsetes kohvikutes mõnusalt aega veedavad. Delftist on pärit ka kunstnik Johannes Vermeer ning ta maalis siin ühe oma armastatuima töö «Vaade Delftile.»

