Võrreldes eelmise aastaga on turistide hulk maailmas kasvanud

UNWTO ehk Maailma Turismi Organisatsiooni andmetel saabus erinevatesse maailma sihtpaikadesse aasta esimesel neljal kuul kokku 369 miljonit inimest, kes jäid riiki vähemalt üheks ööks. Tavaliselt moodustab esimeste kuude turistide arv 28% kogu aastasest külastajate hulgast, seega on oodata ka kõrget näitajat ülejäänud aastalt. Kõige rohkem tõusis külastatavus Lähis-Idas (+10%), Aafrikas (+8%) ja Euroopas (+6%).

«2016. aastal negatiivsete sündmuste poolt mõjutatud piirkonnad näitasid lühikese aja jooksul kiiret külastajate arvu kasvu ning see on väga tervitatav just nende jaoks, kes oma kodukohas elatuvadki peamiselt ainult turismist,» sõnas UNWTO peasekretär Taleb Rifai.

Eelmisel aastal rändas maailmas ringi ligi 1,235 miljardit inimest, kellest 50% ehk 615 miljonit liikus just Euroopasse. 25% turistidest külastas aga Aasia ning Vaikse ookeani piirkonda, 16% Põhja- ja Lõuna-Ameerikat ning Aafrikat ja Lähis-Ida vastavalt 4% ja 5% kõikidest turistidest.