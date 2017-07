Trikk, kuidas veepudeliga lennujaama turvakontrollist läbi pääseda

Olgu öeldud, et vett ei pea lennujaamast kindlasti ostma. Piisab, kui võtad kaasa tühja pudeli ning pärast selle lennujaama tualetis veega täidad. Kui soovid kaasa võtta aga midagi muud, siis on see üsna keeruline, kuid mitte võimatu, vahendab Travel and Leisure.

Kui soovid kaasa võtta näiteks mõne energiajoogi, mis aitaks lennukis väsimusest üle saada või mõne oma lemmikmärjukese, mida reisil olles muidu kindlasti ei leia, pead veidi vaeva nägema. Lennujaama turvakontrollist ei lasta läbi vedelikke, mis tähendab, et kui oma joogi kodus külmutad, võid sellega rahulikult lennukisse kõndida.

Kui aga külmutatud jook hakkab sulama, siis ei lubata seda siiski läbi. «Külmutatud vedelikud lastakse turvakontrollist läbi, kui nad on sel hetkel täiesti külmunud. Kui need on osaliselt sulanud, pehmed või pudeli põhjas on natukenegi vedelikku, siis peab see sobituma reeglitega, mis sätestavad vedelike kaasa võtmist,» sõnas Ühendriikide transporditurvalisusameti esindaja.