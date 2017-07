Video: stjuardess kallab šampanja klaasist tagasi pudelisse

Lühike videoklipp levis kiiresti üle maailma ning paljud tegid nähu kohta oma oletusi, öeldes, et ehk pakutakse ülejääke teistele reisijatele, vahendab The Telegraph.

«Ma olen stjuardess. Arvan, et videos on tegelikult lihtsalt jäädvustatud hetk, kui kasutamata jäänud šampanja kallatakse pudelisse tagasi enne, kui lennuk õhku hakkab tõusma. Meil ei ole lubatud maa peal olles kallata vedelikke pudelist välja. Vean kihla, et ta kallab šampanja pudelisse tagasi selle asemel, et prüginõu enne lendu tõusmist märjaks teha,» kommenteeris üks video vaataja.

Üldiselt pole aga tegu tavapärase vedelike käsitlemise meetodiga ning lennufirma asus ka uurima, millised olid nähtu tagamaad.

