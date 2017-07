Naine pidi lennukis istuma masturbeeriva mehe kõrval

Chloe King otsustas pika lennu ajal tukastada, kuid kui ta üles ärkas teatati talle, et mees tema kõrval rahuldas end sel ajal, kui naine magas. Samas reas istunud teine naine, kes mehe tegevusest ka pardameeskonda teavitas, võis minna mujale istuma, vahendab Travel Pulse.

Kingil aga istekohta vahetada ei lubatud ning ta oli sunnitud suunduma tagasi sama mehe kõrvale. Küll kinnitas salongipersonal, et end rahuldanud mehele tuleb lennujaamas vastu politsei, kes ebasündsa käitumisega reisija ka arreteerib.

See naist aga ei rõõmustanud, sest teda vihastas hoopis asjaolu, et teda üles ei aetud ning tal ei lubatud mujale istuda. King on esitanud ka ametliku kaebuse, sest lennujaamas American Airlinesi infolauas vahejuhtumist rääkides, ei saanud ta samuti toetust.

«Me vaatame parajasti üle, kuidas salongipersonal situatsiooniga toime tuli ja me oleme Chloe Kingiga otse ühendust võtnud,» sõnas American Airlinesi esindaja.