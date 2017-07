Üheksa pattu, mille eest saavad hiinlased reisikeelu

Vaatamata sellele, et halvastikäituv Hiina turist on tegelikult siiski erandlik, liigub neid ringi lihtsalt nii palju, et jääb mulje nagu kõik nad oleksid ebaviisakad. Hiina valitsus ei taha sellega aga leppida, et nende turiste ei sallita ja on seetõttu loonud reisimise musta nimekirja, vahendab Travel and Leisure.

Hiina valitsus tõi välja üheksa pattu, mille eest võib musta nimekirja sattuda. Nimekirjas olijad ei tohi Hiinast mõnda aega lahkuda. Vastavalt patu tõsidusele võib reisikeeld ulatuda kuni kümne aastani.

Kui teised riigid, muuhulgas Jaapan, koostavad etiketi reeglitest pajatavaid brošüüre sinna sõitvatele turistidele, siis hiinlased on teinud ühe just enda kodanikele, kes reisivad välismaale. Muuhulgas on seal brošüüris kirjas, et Dubais ei tohiks kanda sea pildiga särki või ettekandja kutsumiseks ei tohi sõrmi nipsutada.

Üheksa pattu, mille eest võib reisikeelu saada:

1. Lennukite või muu ühistranspordi töö häirimine

2. Avalike paikade ja asutuste kahjustamine

3. Kohaliku kultuuri või elukommete solvamine

4. Kultuuriliste ja ajalooliste väärtuste hävitamine

5. Osalemine hasartmängudes, prostitutsioonis või narkootikumide tarbimises

6. Avalikkuse, üksikisikute või eraomandi turvalisuse ähvardamine

7. Keskkonna kahjustamine või looduskaitsealade reeglite rikkumine

8. Ebausklike ja näotute uskumuste pealesurumine

9. Ükskõik milline käitumine, mis põhjustab negatiivset mõju