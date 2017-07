Mida teha, kui unustad midagi olulist lennukisse?

Üsnagi ebameeldiv on ükshetk avastada, et midagi tähtsat jäi lennukisse maha. Isegi kui oled veel lennujaamas siis ühtegi reisijat lennukisse tagasi ei lasta. Siiski on kiiresti tegutsedes oma asjad tagasi saada, vahendab Popsugar.

Mine kiiresti väravasse tagasi

Kui avastad, et oled midagi lennukisse unustanud, mine kiiresti tagasi sinna väravasse, kust sa väljusid, sest on endiselt võimalik, et lennuk on veel seal. Lennukit peab koristama, seega kui oled piisavalt kiire võid kontakti saada mõne töötajaga, kes on nõus su eseme lennukist ära tooma. Kindlasti peaksid teadma istekohta, kus lennu veetsid.

Käi läbi ka oma lennufirma pagasiletist

Kui avastad, et oled midagi maha jätnud juba mõne aja möödudes ning sa ei ole enam terminalis vaid juba pagasilintide juures, siis otsi sealt üles enda lennufirma esindaja. Parem on alati minna otse rääkima, kui helistada, sest nii aidatakse sind suurema tõenäosusega ja kiiremini. Võib juhtuda, et lennuki koristamisel ese leiti ja viidi juba pagasiletti.

Võta ühendust lennujaamaga

Kui oled lennujaamast juba lahkunud, siis helista sinna ja uuri, milline on kaotatud eseme tagastamise protseduur.

Täida kaotatud esemete tagastamiseks mõeldud ankeet

Need ankeedid on lennufirma põhised. Mine nende kodulehele, leia üles see ankeet ja täida ära. Kindlasti peaksid siis teadma oma istekohta, lennunumbrit ja muud detailset infot. Mida enam suudad neile anda, seda suurem tõenäosus on, et su kallis vara leitakse üles.

Kui oled ankeedi ära täitnud helista klienditeenindusse

Helista oma lennufirma klienditeenindusnumbrile ja uuri, mis on järgmised sammud, mida peaksid täitma. Igal lennufirmal on erinevad protseduurid. Anna neile ka teada, et oled ankeedi juba täitnud ja uuri, mida peaksid edasi tegema. Kindlasti jäta oma kontaktandmed kõigile, kellega räägid. Nii on neil lihtsam sind üles leida.