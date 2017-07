Nädal aega spaas on parem kui paaripäevane kiirpuhkus

Võib tunduda hea mõte broneerida nädalavahetuseks puhkusepakett spaas ning lasta end siit-sealt mudida. Ega palju kahe päevaga ei jõua, kuid midagi ju ikka. Kui aga vähegi aega ja võimalust, siis võiks mõnuleda spaas pea terve nädala ning teha seda tõeliselt luksuslikult – saabuda pühapäeva õhtul ehk siis, kui tööinimesed hakkavad just end taas töölainele sättima ning alustada hoolitsustega esmaspäeva hommikul.

Võrus asuva Kubija hotell-loodusspaa tegevjuht Ly Voolaid nendib, et pikema puhkamise harjumust inimestel paraku eriti pole ning hästi levinud on paaripäevane nn kiirpuhkus spaas. „Jah, üks kord massaaži on parem kui mitte midagi, kuid võtta hoolitsusi näiteks viiel päeval järjest ning nautida neid ilma pideva kellavaatamiseta – see on ikka veidi teine tera,“ ütleb ta. „Kindlasti soovitan kaaluda just pikemat puhkust, seda enam, et kui tulla meie juurde teisest Eesti otsast, siis sisuliselt kulub üks päev edasi-tagasi sõitmisele. Oleks ju kurb, kui alles tulid ning ülehomme pead hakkama juba tagasi sõitma!“

Kuus päeva spaas mõnulemist, mõelda vaid!

Kubija hotell-loodusspaa pakub 6-päevast puhkusepaketti, mis algab pühapäeval ning lõpeb reedel. „Tehke pühapäeva hommikul oma kodused toimetused ära ja startige siis puhkusele. Pühapäeval on ka siiapoole hästi hea liikuda, sest üldiselt on eriti pärastlõunal suund just teisele poole – inimesed sõidavad pärast nädalavahetust linnadesse. Pühapäeva õhtul meie juurde saabudes on just parasjagu aega ennast sisse seada, jõuda veel õhtust sööma ja saunadesse, häälestuda puhkuselainele,“ räägib Voolaid. „Ainuüksi mõte sellest, et teised inimesed lähevad esmaspäeval tööle, kuid sina võtad aja iseendale, on mõnus. Pikas argipäevapaketis algavad hoolitsused esmaspäeva hommikul ning neid on planeeritud igasse päeva kuni reedeni välja. Kes otsib soodsamat puhkusevarianti, siis kõik pühapäeviti algavad paketid ongi just need kõige hinnasõbralikumad.“

Kolm hoolitsust päevas on väga hea

Kõige parema meelega näeks Voolaid, et puhkusele tulijad jätaksid maha oma sülearvutid ning unustaksidki spaas olles tööasjad. Reaalsus on aga enamasti ikkagi see, et mõni kiri vajab kirjutamist või vastamist. Ega sellest pole ka hullu, peaasi vaid, et spaas viibimine ei kujuneks pelgalt hotellitoas tööasjade ajamiseks. „Küll oleks hea, kui puhkaja meie juures päriselt ka aeglasemalt võtaks – vaataks vähem kella, loeks raamatut, jalutaks, jõuaks võtta kõik hoolitsused, mida vähegi soovib ning kasvõi lihtsalt häid mõtteid mõtelda ja ennast välja magada,“ ütleb Voolaid.

Hoolitsusi soovitab ta päevas võtta mitte rohkem kui kolm, sest ka nendest võib ära väsida ja mis oleks hullem kui puhkamisest väsimine. Rääkimata sellest, et tegelikult vajab keha pärast iga pikemat hoolitsust aega sellele reageerimiseks. Ainult nõnda läheb hoolitsus täie ette. „Näiteks massaaži puhul on vaja rohkem aega kui vaid protseduuriks ettenähtud tund. Enne seda võiks käia saunas, sest siis valmistatakse keha ette ning mudimine toimib paremini. Pärast hoolitsust aga võiks jätta endale vähemalt tunni lihtsalt niisama rahulikuks lesimiseks. Nii mõjuvad hoolitsused kõige tõhusamalt,“ õpetab Voolaid. Kolmest hoolitsusest vaid üks võiks olla pikem – tunniajane, teised aga lühemad.