Leia huvitavad sihtpaigad Iirimaa ja Suurbritannia külastuseks sellest andmebaasist

Edinburghi ülikooli teadlaste rühm veetis professor Gary Locki ning Ian Ralstoni juhtimisel viimased neli aastat linnamägede kohta andmeid kogudes, vahendab Lonely Planet. Kogu info on üleval tasuta veebilehel, kust on igal huvilisel võimalik järele uurida põnevaid fakte kaardistatud paikade kohta. Tutvustava jutu nägemiseks tuleb vaid klõpsata kaardil oleva oranži täpi peale ning tekst ongi lugemiseks valmis.

«Projekti eesmärk on jagada lugusid neist tuhandete aastate vanustest linnamägedest, mis paiknesid Suurbritannias ja Iirimaal. Seda kõike vaid ühel lehel, kuhu on võimalik ligi pääseda nii turistidel kui ka ajaloo uurijatel,» sõnas professor Ralston. Mees jätkas, et see pakub tasuta ligipääsu infole maailmas juba tuntud paikade kohta, aga samas on sealt võimalik avastada ka juba unustustehõlma langenud kindlused.

«Me tahtsime inimesi ergutada külastama mõnd uskumatut kindlust ja kohta, mille olemasolust nad muidu teadlikud poleks, sest osa paiku on praegu veel olemas ainult maa all,» lisas professor.

Linnamägede kaardistamise projektis sujus koostöö vabatahtlike, entusiastide ning teadlaste vahel väga hästi. Enam kui 400 inimest pani paiga kohta kirja teadaoleva info ning edastas selle uurijatele, kes kontrollisid faktid enne avaldamist üle.

Professorite sõnul on 4000 linnamäe hulgast võib-olla kõige põnevamad Oxforshire'is asuv Uffington ja Wicklowis olev Rathgall.

