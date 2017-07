Seitse kummalist lennufirmade aksessuaari

Telegraph uuris järgi, milliseid kummalisi tooted lennufirmad oma nimega ehivad.

1. Air France'i närimiskumm - sel nädalal tuli Prantsuse lennufirma välja oma närimiskummiga. Nad selgitasid, et õhkutõusul ja maandumisel võib inimestel tekkida kõrvades ebamugavustunne ja seda annab leevendada just nätsu närimisega. Nätsudel on ka üsna omapärane maitsevalik. Reisijad saavad osta kas pistaatsia-makrooni või kreembrülee maitselist nätsu.

2. British Airwaysi märkmepaber - nende lennukites on müügil märkmepaberid, mida oma mõtetega kimpus olevad reisijad saavad osta. Nendele on näiteks hea kirja panna meeldetuletusi asjadest, mida koju tagasi jõudes kohe pead tegema.

3. easyJet kaisukaru - kuigi ka British Airways on ühele mõmmikule oma sildi külge pannud, siis easyJet nägi veidi rohkem vaeva. Nemad müüvad karupaari Gulliver ja Lily, kes on riidesse pandud kui kauboid. See on aga vägagi ebatavaline valik, sest easyJet ei lenda Ameerika Ühendriikidesse, mis tähendab, et nende karud on rantšosid avastamas käinud mõne teise lennufirmaga.

4. Ryanairi mängukaardid - lennukis võib sageli igav hakata, mistõttu on selline lisatoode ilmselt väga kasulik. Kaardipakk maksab kolm eurot ja see on kaunistatud ohtrate lennufirma logodega.

5. Cathay Pacific õlu - see õlu on spetsiaalselt loodud lennukis joomiseks. Inimeste maitsemeeled ja ka toitude ja jookide omadused muutuvad, kui lennata kümne kilomeetri kõrgusel. Seetõttu tuli luua eraldi õlu, mis maitseks hästi ka lennukis.

6. Emirates niisutavad pidžaamad - pidžaamasid on immutatud merevetika ekstraktiga, mis peaks reisija naha tegema värskeks ja niisutatuks.

7. Delta pähklid - Delta ei ole küll väga palju pingutanud, kuid ometi on nad võitnud tee reisijate südamesse, sest pikkade lennureiside ajal kipub kõht tühjaks minema ja hea on midagi niisama ampsata.