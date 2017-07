Kuidas lastega lennukis hakkama saada?

Lastega reisimine võib olla tülikas, sest teatavasti ei taha väiksed kuigi kaua ühe koha peal vaikselt istuda. Sellele vaatamata ei peaks kogu ülejäänud reisiseltskond kannatama ja taluma laste kisa või nende üürgavaid multikaid.

Travel Pulse pani kokku soovitused lastevanematele, mida tuleks lennukis järgida, et mitte saada kaasreisijate pahameele osaliseks.

Võta kaasa e-luger, tahvelarvuti ja värviraamatud

Pikad lennud on tüütud juba täiskasvanutele, rääkimata lastest. Selleks, et see vähemalt natukenegi põnevamaks muuta peaks kaasas olema kas e-luger või tahvelarvuti, millega mängida. Veendu, et seal oleks peal ka mõned lihtsad mängud, mis ei vaja internetiühendust. Isegi kui kodus laps tahvelarvutit palju kasutada ei või, siis lennukis ei tasuks sellest reeglist kinni pidada.

Alternatiivina võid lisaks kaasa võtta ka veel värviraamatud või joonistuspaberi, et lapsel oleks ka vaheldust.

Pane lapsele kõrvaklapid pähe

Kui ta soovib multikaid vaadata, tuleb seda teha kõrvaklappidega, sest keegi teine lennukis ei taha kuulata tüütuid multikahelisid. Kui laps sellega nõus ei ole, siis tuleb tal multikat lihtsalt ilma helita vaadata.

Ära lase lapsel jalaga eesolevat istet taguda

Ilmselt ei ole ükski asi lennusõidu ajal tüütum, kui laps, kes pidevalt su istet peksab ja vanemad, kes sellest väljagi ei tee.

Võta suupisteid, mida on lihtne süüa

Ei ole vaja lapsele võtta kaasa jogurtit, dipikastet või midagi muud sarnast, millega ta saab end täis mäkerdada. Pigem tuleks võtta midagi lihtsamat nagu väikesed soolaküpsised, müslibatoonid või kuivatatud puuviljad.

Võta kaasa altkäemaks

Suupisted sobivad ka lapse ära ostmiseks, kuid mõnikord on vaja midagi tõeliselt head. Võta kaasa midagi sellist, mida su laps tõeliselt armastab ja mille nimel on ta valmis igasuguse jonnihoo lõpetama. Kui muud üle ei jää, aitab see hädast välja.

Ära ignoreeri oma lapsi

Kui lapsed hakkavad jonnima, kisama või ringi jooksma, siis ära ignoreeri neid. Katsu neid rahustada ja nendega hakkama saada. Kõige enam häirib kaasreisijaid lapsevanem, kes oma laste halvast käitumisest väljagi ei tee.