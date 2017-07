Soul kompenseerib saastunud õhu tasuta transpordiga

Linnavõim tuli sellise otsusega välja ainult kaks kuud pärast tiitli saamist, vahendab Lonely Planet. Esimese kuuga on linnaelanikud sellele muudatusele hästi reageerinud.

Tasuta transporti pakutakse kindlas ajavahemikus, esimese päeva hommikul viiest üheksani ning teisel päeval kuuest üheksani. Selleks, et päev kvalifitseeruks «eriti suure reostusega päeva» alla, peab õhusaasteainete eriti väikeste osakeste (PM2,5) arv olema vähemalt 50 mikrogrammi kuupmeetris, mõõdetult südaööst kella neljani hommikul (WHO lubatud tase on kuni 20 mikrogrammi kuupmeetris). Lisaks peab tuleva päeva ilmaennustus olema väga täpne. Vaadates eelmise aasta õhusaastenäitajate andmeid, selgus, et nii suur reostus tabas linna seitsmel korral aastas.

Lahendus ei laiene väljaspoole linnapiiri. Samuti pole veel avaldatud, kas tasuta transport toimib ka nädalavahetustel ning kuidas plaanib linn õhusaastet vähendada.

Siiani pole ka selgunud, kust reostus alguse saab. Paljud korealased näitavad näpuga Hiina suunas. Nende sõnul tuleb Gobi kõrbest tuulega peen liiv läbi Hiina tööstuslinnade Souli peale. Teised väidavad aga, et põhjus seisneb söe ja diisli kasutamise hüppelises suurenemises viimase kümne aasta jooksul.