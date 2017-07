Kuus nippi, kuidas suvepuhkusel raha säästa

Travel and Leisure pani kokku nimekirja mõnusatest nippidest, mis aitavad suvereisi planeerides või kohapeal olles raha kokku hoida.

Ole paindlik

Kõige parem viis, kuidas raha säästa, on olla paindlik. Kui sul ei ole kindlaid kuupäevasid, millal tahad reisile minna, võid paindlikkusega säästa sadu eurosid. Tavaliselt sõidetakse puhkama ikka laupäeviti ja tullakse tagasi nädalapärast. Kui lahkud aga näiteks teisipäeval ja tuled tagasi esmaspäeval võib sind hinna suhtes oodata meeldib üllatus. Kindlasti hakkavad hinnad kahanema ka suve lõpupoole, siis kui paljudes riikides lähevad lapsed juba kooli.

Tunne rakendusi

Tee põhjalik kodutöö ja selgita välja, millised rakendused aitavad kõige paremini just sinul raha säästa. Kui plaanid rentida kohapeal auto, tuleks otsida välja mõni rakendus, mis just selleks otstarbeks sobib. Samuti võiksid olemas olla kõiksugu rakendused, mis aitavad probleemide, näiteks lennu hilinemise, korral toime tulla.

Ole avatud

Kui oled kuupäevade suhtes paindlik ning oled avatud ka erinevatele sihtkohtadele võid kindel olla, et suudad endale soodsad piletid leida. Balkani poolsaarel on veel palju teisigi toredaid kohti peale Horvaatia ja Kreeka, mida kindlasti tasub avastada. Kuna teistesse paikadesse ei ole turistimassid veel jõudnud, on seal kohapeal kindlasti odavam elu.

Ole skeptiline

Kui kasutad reisbüroo või -korraldaja abi, tasuks üle kontrollida, mis hinna eest saaksid ise sama paketi kokku pandud. Sageli võib juhtuda, et büroodel ja korraldajatel on kuurortidega kokkulepped, mistõttu on nende hinnad hoopis soodsamad. Võib aga ka juhtuda, et suudad ise endale midagi taskukohasemat leida.

Peatu mõnes uues kohas

Kui oled sihtkoha välja valinud ja otsid endale öömaja, siis ole avatud uutele kohtadele. Tuntud hotelliketid pakuvad kindlasti head kvaliteeti, kuid selle eest tuleb ka maksta. Selle asemel otsi välja väiksemad hostelid või hotellid ning võimalusel proovi ka kodumajutust.