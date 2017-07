Hispaania saartele lendajad peavad alkoholist loobuma

Baleaari saared, kuhu alla kuuluvad ka tuntud peopaigad Ibiza ja Magaluf on hädas halvasti käituvate turistidega, mistõttu on nad palunud valitsusel keelata alkoholi müügi lennukites ja lennujaamades, vahendab news.com.au.

Saarte turismnõukogu esinaine Pilar Carbonell rõhutas, et keeldu on vaja turvalisuse tagamiseks. «Selle eesmärk on suurendada reisijate turvalisust ja ka meie pardameeskondade ja saarel töötavate inimeste turvalisust, kes peavad sageli rinda pistma purjus turistidega.»

Baleaari saared on tuntud pidude poolest, mis sageli lähevad üle igasuguste piiride, kus taritakse ohtralt alkoholi ja narkootikume. Erakordsed ei ole ka enam juhtumid, mis lõppevad surmaga. Muuhulgas on viimasel ajal hakanud levima komme hüpata hotelli rõdult basseini. Kuna hüppajad on alati kas purjus või narkouimas hüppavad nad sageli ka basseinist mööda ja lõpetavad seetõttu haiglas.

Mallorca arstid tegid statistikat, millest selgus, et enamik inimesi, kes rõdult hüppamise pärast haiglasse satuvad, on britid. Teisele kohale jäävad sakslased.

Turistid alustavad pidutsemisega aga juba ammu enne, kui nad saartele kohale jõuavad. Mais pidi Mallorcal lennukile vastu minema politseiüksus, kes võttis endaga kaasa kolm purjus ja terve tee märatsenud reisijat. Mõned lennukid on pidanud tegema ka planeerimata vahemaandumisi, et purjus reisijatega toime tulla.