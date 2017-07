Kas kokkupõrge linnuga on lennukile ohtlik?

Briti pilootide assotsiatsiooni sõnul ei ole lindudega kokku põrkamine üldjuhul inimestele väga ohtlik. «Lennukid on ehitatud nii, et nad peaksid sellisele kokkupõrkele vastu ja piloodid läbivad põhjaliku koolituse, mis õpetab neid sellistes situatsioonides toime tulema,» vahendab Telegraph pilootide assotsiatsiooni lennuturvalisusspetsialisti Stephen Landellsi sõnu.

«Oma lennukarjääri jooksul olen kümme korda lindudele otsa sõitnud, ükski neist ei tekitanud suuremat kahju. Pooltel nendest kordadest ei olnud ma isegi teadlik, et ma millelegi otsa sõitsin, sest linnud olid nii väikesed,» täpsustas ta.

Kui lind lendab või ta imetakse lennuki mootorisse, ei jää temast kahjuks enam midagi järgi. Mootorile see tavaliselt midagi ei tee, kuid kui tegu on suurema linnuga võib kahju olla ka päris suur. «Ühe mootori kaotamine ei tee lennukile midagi, sest lennuk suudab ühe mootoriga lennata,» sõnas Landell.

Ta lisas aga, et kui lennukit tabavad suured linnud või mitu väiksemat, siis see võib põhjustada ka suuremaid õnnetusi. Viimase aja üks meeldejäävamaid näiteid sellest on 2009. aastal New Yorgist õhku tõusnud US Airwaysi lennuk, mille piloot pidi maandama Hudsoni jõel.

«Linnud ei ummista mootorit, aga nad võivad tiivikuid kahjustada, mistõttu ei ole mootor enam nii võimas,» sõnas Ühendriikide piloot ja lennundusekspert Patrick Smith. «Mida raskem lind on, seda suurem on tõenäosus on vigastused on tõsised. Isegi väikesed linnud on ohtlikud, kui neid on palju.»

Kas selliseid kokkupõrkeid saab vältida?

Pärast Hudsoni vahejuhtumit teavitas New York, et nad tapavad piirkonnas sadu hanesid, et vältida sarnase asja kordumist. See lähenemine tekitas aga pahameelt, sest 2013. aastal lasti JFK lennujaama lähistel maha kaks lumekakku, sest kardeti, et nad võivad mootorisse lennata. Loomakaitsjad kaebasid lennujaama ka kohtusse, kuid kohtuotsus langetati siiski lennujaama kasuks.

Kuigi massiline tapmine võib mõnikord olla vajalik, on lennujaamast lindude eemale ajamiseks ka inimlikumaid meetodeid. Linde võib ka hirmutada tehes püssipauku või mängides valju ja hirmutavat heli. Mujal maailmas kasutatakse ka jahilinde, kes teised linnud lihtsalt minema ajavad.

«Ka lennuki saab muuta linnule nähtavamaks. Selleks tuleb veenduda, et kõik tuled põleksid ja et lennatakse kiirusel, mis annaks lindudele võimaluse veel eest ära minna. See vähendaks ka lennukile tekkinud kahju,» sõnas Landell.

Suuremad vahejuhtumid läbi ajaloo

13. aprill 1912 - esimene dokumenteeritud vahejuhtum, kus lennuki ja linnu kokkupõrkes hukkus inimene. Cal Rodgersi juhitud lennumasin põrkus kokku kajakaga, kes jäi kinni lennuki juhtmetesse. Lennuk kukkus California rannikul vette ja mees hukkus.

4. oktoober 1960 - kõige suurema hukkunute arvuga juhtunud õnnetus. Lennuk põrkus õhkutõusul kokku kuldnoka parvega ja viga said kõik neli mootorit. Lennuk kukkus Bostoni sadamasse ja kõik 62 pardal olnut hukkusid.

15. september 1988 - terve parv tuvisid imeti Ethiopian Airlinesi mootoritesse, mistõttu kukkus lennuk ka alla. Õnnetuses hukkus väidetavalt 35 inimest, kuid täpne arv on veel endiselt kinnitamata.

29. aprill 2007 - Manchesterist Lanzarotele lendama pidanud lennuk põrkas kokku linnuga. Lind lendas lennuki mootorisse, mis süttis seejärel põlema. Keegi pardal viga ei saanud ja lennuk tegi Manchesteri lennujaamas hädamaandumise.

10. november 2008 - Ryanairi lennuk oli sunnitud tegema hädamaandumise, sest kokkupõrge lindudega oli vigastanud mõlemat mootorit. Lisaks sai viga ka lennukitelik, mistõttu lennuk maandumisel rajalt välja sõitis. Keegi vahejuhtumis viga ei saanud.

15. jaanuar 2009 - US Airwaysi lennuk sõitis õhkutõusul otsa haneparvele, mistõttu lakkasid mõlemad mootorid töötamast. Piloot maandas lennuki Hudsoni jõkke ja kõik 155 pardalolnud jäid terveks.

3. mai 2015 - Turkish Airlinesi lennuk oli parajasti maandumas, kui üks lind tabas lennuki nina. Lennuk maandus küll turvaliselt, kuid sellest jäi järgi väga suur mõlk.

18. jaanuar 2016 - lind põrkas maandumise ajal lennukiga kokku jättes lennukisse suure ja verise augu. Lennuk maandus siiski turvaliselt ja reisijad kannatada ei saanud.

11. märts 2016 - EhyptAiri lennuk sõitis maandumisel otsa linnule, reisijad taaskord kannatada ei saanud, kuid lennuki ninas oli suur ja verine auk.

1. aprill 2016 - Ryanairi piloot kuulutas Manchesteri kohal välja hädaolukorra, sest ta oli õhkutõusu ajal otsa sõitnud linnule. Lennuk pidi suunduma Mallorcale, kuid oli sunnitud tegema Manchesteris hädamaandumise. Keegi vahejuhtumis viga ei saanud.