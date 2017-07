Lennufirmad annavad reisijatele hoiatavaid kollaseid kaarte

British Airways kasutab sellist karistusmeetodit juba alates 1998. aastast. Esialgu jagati kaarte ainult siis, kui lennuk oli õhus ja reisija käitus ebaviisakalt. 2002. aastast antakse hoiatusmärke ka neile reisijatele, kes juba enne õhkutõusu on vaenulikud, vahendab Readers Digest.

Kollast kaarti peetakse tavaliselt hoiatuseks. See tähendab, et reisija on olnud ebaviisakas pardameeskonna vastu, ta tekitab probleeme, segab lendu ja teisi inimesi. Kui kollane kaart välja antakse, kutsutakse lennukile vastu ka politsei.

Kui reisija peaks aga rikkumisega jätkama, on lennufirmal õigus panna talle peale eluaegne lennukeeld.