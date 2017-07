UNESCO ähvardab Viini vanalinna maailmapärandi nimekirjast välja visata

Viin lisati UNESCO maailmapärandi nimekirja 2001. aastal, mil tõsteti esile linna universaalset väärtust ja siluetti, mida on suudetud läbi ajaloo peaaegu muutumatuna hoida, vahendab Lonely Planet.

Just silueti muutumine teeb nüüd UNESCO-le aga muret. Austrias käivitati Heumarkt Neu projekt, mille käigus ehitatakse 6500 ruutmeetri suurusele alale luksuslikud kortermajad, hotell, konverentsikeskus, uisuväljak ja rohealad.

Tornide kõrguseks on planeeritud 66 meetrit, kuid UNESCO nõuab, et seda vähendataks 43 meetrini. UNESCO hinnangul mõjub liiga kõrgete hoonete ehitamine linna universaalsele väärtusele laastavalt ning ühtlasi muudab siluetti.

Linnal on kuni veebruarini aega tõestada, et nende plaan ei mõjuta linna väärtust. Kui nad sellega hakkama ei saa, võib juhtuda, et nad peavad oma plaane täielikult muutma. Varasemalt on juba tornide kõrgust vähendatud, sest liiga kõrged ehitised ei meeldinud ka kohalikele. Austria valitsus on kinnitanud, et nad soovivad maailmapärandi nimekirjas jätkata, mistõttu on alust arvata, et nad teevad plaanides ka muutuseid.

UNESCO staatuse kaotamine on äärmiselt haruldane. Kokku on UNESCO hoiatuse andnud 54 paigale üle maailma. Nende hulgas on näiteks ka Montenegro linn Kotor, mille rannikule on viimasel ajal hakatud turistide rahuldamiseks liialt palju hotellikomplekse ehitama.