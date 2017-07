Kuidas mõjutab kliimamuutus lendamist?

The Telegraph tõi välja viis muutust, mis lennukitega reisijaid tõenäoliselt ees ootavad.

1. Palju lendude hilinemisi ning tühistamisi

Eelmisel kuul oli lennufirma American Airlines sunnitud Phoenixis tühistama kuumalaine tõttu tosinaid lennureise. Ülimalt kuumade ilmade pärast ei saanud paljud väiksemad lennukid rajalt õhku tõusta, sest kuum õhk on tihedam ning lennukitel seega raskem tõusta.

Teadlased hoiatavadki, et planeedi soojenemise tagajärjel võib tulevikus aina rohkem ette tulla selliseid juhuseid, kus lennud lükatakse edasi või tühistatakse.

2. Rohkem turbulentsi

Teadlased väidavad, et kliimamuutus toob endaga kaasa tuulenihked jugavoolus. Tuulenihe on tuule suuna ja kiiruse järsk muutumine, mis on turbulentsi peamine põhjus.

«Kui me mõtleme ülemaailmsele soojenemisele, siis üldjuhul arvame, et soojenemine toimub vaid maapinnal, kuid tegelikult muutub temperatuur ka kõrgel atmosfääris, sealhulgas 11 kilomeetri kõrgusel, kus lennukid peamiselt lendavad,» sõnas doktor Paul Williams, atmosfääriteadlane Readingi ülikoolist. Williams lisas: «Seal üleval olevad tuul ja temperatuur väga tihedalt teineteisega seotud ning seega muutub ka tuul, kui seda teeb temperatuur. Kliimamuutus suurendab paratamatult turbulentsi esinemise juhuste arvu.»

Atmosfääriteadlase tehtud uuringust selgus, et eriti mõjutab muutus üle Atlandi ookeani reisivaid lennukeid, sest sealsed jugavoolud töötavad temperatuuri kõikumise tõttu väga aktiivselt lennumasinatele vastu.

3. Pikemad lennud

Ilmastikumuutus suurendab küll turbulentsiohtu, kuid pikendab ka lennureisi kestvust.

Probleemi uurijad märkasid pikamaalendude ajalise kestvuse suurenemist jugavoolus toimunud muutuse tõttu. Nii võib lendude pikenemine kaasa tuua kütusekulu suurenemise probleemi, sest näiteks reisi üheminutiline pikenemine tähendab aastas 300 000 tunni võrra kauem õhus püsimist, mis omakorda nõuab ligi 4,5 miljardi liitri jagu rohkem kütust.

Probleem pole aga sellega lõppenud, sest pikenev lend tähendab ka rohkem süsihappegaasi väljalaset lennukist. CO² aitab aga omakorda kaasa kliimamuutusele.

4. Kallimad lennupiletid

Turbulentsist tingitud rahaline kahju ning hilinemised on näiteks USA lennufirmadele mõnel aastal maksma läinud peaaegu 500 miljonit dollarit.

Turbulentsi tihedamad esinemised ning pikematest lendudest tingitud suurem kütusekulu tõstab paratamatult lennupiletite hinda, olles nii üks kliimamuutuste kaudne tagajärg.

5. Suuremad kaalupiirangud

Pole just palju seda, mida piloodid saaksid teha turbulentsi vältimiseks, sest turbulentsi pole võimalik silmaga ega radariga näha. Samas rääkis British Airwaysi piloot Steve Allright, et lennukijuhtidel on võimalik suunata masin pisut kõrgematesse kihtidesse, kus see nii tugevalt ei rappuks, kuid selleks peab lennuk olema kergem. Lennumasina kaalu vähendamiseks on kõige lihtsam viis aga suurendada reisijate pagasi kaalupiirangut.