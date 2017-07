Roomas kehtestati alkoholitarbimisele karmid piirangud

Uute reeglite kohaselt ei tohi alkoholi müüa õhtul kella kümnest hommikul kella seitsmeni. Plastiktopsidest võib tänavatel alkoholi juua südaööni, kogu alkoholi tarbimine ja müük, sealhulgas ka baarides ja restoranides, peab lõppema kella kaheks öösel, vahendab Lonely Planet.

Piirang on siiski vaid ajutine ja esialgu jääb see kehtima kuni oktoobrini. Selle kehtestamisega sooviti vähendada turismi kõrghooajal ebaviisakat käitumist. Pärast piirangu rakendamist käis politsei ka sellest kinnipidamist kontrollimas ja tegi rikkujatele kümneid trahve.

Üksikisikud võivad piirangu rikkumise eest saada kuni 150 eurot trahvi, kuid äridele võib määrata kuni 280 euro suuruse trahvi.

«Me ei taha, et Rooma suveõhtuid rikuks vahejuhtumid, mis on otseselt seotud liigse alkoholitarbimisega,» sõnas Rooma linnapea Virgina Raggi. Kohalikud piirangust nii vaimustuses ei ole ja on alustanud sotsiaalmeedias protesti postitades endast pilte avalikus kohas alkoholi tarbimas.

Ainuke Rooma piirkond, kus keeld ei kehti, on Ottavia, kus juhuslikult elab ka Rooma linnapea ise. Alates eelmisest kuust on Rooma kuulsate purskkaevude juures keelatud ka söömine ja joomine.