Horvaatia kuurortlinn väänab turistidele piraka trahvi

Hvari linna kerkisid nädala eest sildid, mis hoiatavad turiste, et kui nad käituda ei oska, tuleb neil selle eest trahvi maksta, vahendab Lonely Planet.

Hvari linn on Horvaatia üks peamisi puhkekuurorte ning paik on tuntud just oma meeletu ööelu poolest, mistõttu on sinna hakanud ka üha enam noori sõitma. See on kaasa toonud aga ka mitmeid vahejuhtumeid, kus purjus noored ei oska enam käituda ja rikuvad üldist korda.

«Noored turistid on teretulnud, kuid nad peavad õppima käituma. Nad oksendavad või pissivad iga nurga peal, kõnnivad ilma särkideta, roomavad ringi, on teadvusetud,» kirjeldas olukorda linnapea Rikardo Novak.

Siltidel on ka suurelt kiri «säästa raha ja naudi Hvari.» Ujumisriietes ringi liikumise eest võib saada kuni 600 eurot trahvi. Kui naistel on seljas seelik ja mehed on pannud jalga püksid siis on trahv veidi väiksem, 500 eurot. Lärmamise ja liialt purjus olemise eest võib oodata aga kuni 700 eurone rahatrahv.