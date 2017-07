Tinder saadab kolm aastat sõnumeid vahetanud «paari» tasuta reisile

21-aastane Michelle Arendas ning 22-aastane Josh Avsec on mõlemad Ohios asuva Kenti ülikooli tudengid, vahendab Travel and Leisure. Lisaks said nad match'i (vastastikune meeldimine) Tinderi kohtinguäpis juba 2014. aastal, kuid kokku pole noored veel saanud.

Tavaliselt hajuvad Tinderis nii pikad vestlused lihtsalt ära, kuid Arendas ja Avsec on suutnud oma pika ooteajaga vestlust jätkata praeguseni.

Kõik algas 2014. aasta septembris Avseci saadetud sõnumiga «Hei, Michelle.» Arendas vastas Avseci sõnumile alles kaks kuud hiljem, öeldes, et ta telefoni aku oli tühi.

Tänu sellele, et noormees pidas vastust naljakaks, jätkas ta vestlust ning sellest ajast alates on nad saatnud teineteisele kõikvõimalikke vabandusi peaaegu iga kahe kuu tagant.

Arendas kommenteeris, et ta ei oodanud Avsecilt uut vastust ning pidas oma vabandust vestluse lõpetajaks.

«Ma ei arvanud, et ta on huvitatud. Ma võtsin seda lihtsalt naljana ning nii kontrollisin ma iga paari kuu järel Tinderit ning saingi tüdrukult sõnumi,» sõnas Avsec.

Reedel jagas Avsec aga oma pikaaegse vestluse ekraanipilte Twitteris ning see pälvis koheselt tuhandete inimeste tähelepanu. Twitteri kasutajad ütlesid, et ilmselgelt on nad teineteisele loodud ning noored peaksid kokku saama.

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) July 8, 2017

Twitteri postitus jõudis ka Michelle Arendaseni, kes lisas postitusele omapoolse humoorika märkuse, kus mainib, et ta vastaks küll, kuid peab enne paar kuud ootama.

sorry I'd reply but I need to give it a few months ! — Michelle Arendas (@mch_rnd) July 8, 2017

Sel esmaspäeval jõudis aga lugu Tinderini ning firma otsustas pakkuda noortele suurepärase võimaluse reisida ükskõik millisesse paika maailmas, et nad saaksid kokku ka päriselus.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) July 10, 2017

Avsec ja Arenda valisid oma sihtpaigaks Maui ning nüüdseks tegeleb Tinder juba reisi planeerimisega.