Odavlennufirma Wizz Air tuleb Eestisse

Wizz Air alustab kolm korda nädalas toimuvate lendudega Tallinna ning Kiievi Žuljanõi lennujaama vahel 19. aprillil.

Lisaks alustab alates tänavu novembrist easyJet lendudega Tallinna ja Berliini Schönefeldi lennujaama vahel, esialgu sagedusega kaks korda nädalas. Tänavu 28. augustil lisandub lennujaama sihtkohtade nimistusse ka Tallinna-Göteborgi marsruut, mida opereerib Nordica.

Tallinna Lennujaama turundusdirektori Eero Pärgmäe sõnul annavad need uudised lootust, et täiendavate sihtkohtadega õnnestub hoida rekordilist reisijatekasvu ka edaspidi. «Wizz Airi tulek valmistab meile suurt heameelt ning loodame koos nendega kasvatada otselendudega sihtkohtade arvu, et Eesti ühendatus muu maailmaga paraneks veelgi,» rõhutas Pärgmäe.

Wizz Air on kiiresti arenev Ungari odavlennufirma, mille lennukiparki kuulub üle 80 lennuki ning mis teenindab juba enam kui 140 sihtkohta Euroopas.