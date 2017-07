Qatar Airwaysi tegevjuht: Ühendriikide stjuardessid on «vanaemad»

Al Baker teatas, et tema ettevõte plaanib soetada American Airlinesi aktsiaid juhul, kui need on sobiva hinnaga. Ta kinnitas, et ei suru end kellelegi peale, kuid rõhus, et Qatar Airways soovib hakata aktsiaid soetama, vahendab Travel and Leisure.

Sama kõne käigus sõnas Al Baker, et tema meeskonnalt võib oodata vaid suurepärast teenindust ja lisas, et nende pardameeskonna keskmine vanus on ainult 26 aastat. «Pole mingit vajadust reisida nende «jamade» Ameerika lennufirmadega. Seal võid kindel olla, et sind teenindavad vanaemad.»

«Kui pardal on hädaolukord, ei mängi mingit rolli meeskonnaliikme sugu, vanus, kaal, pikkus, rass või seksuaalsus,» sõnas Ühendriikide pardameeskonna assotsiatsiooni president Sara Nelson.

Al Bakeri väljaütlemine on marru ajanud ka paljude teiste organisatsioonide esindajad, kes peavad mehe sõnu alandavaks ja naistevaenulikuks. «Meie pardameeskond on palgatud nende professionaalsuse ja pühendumise eest nii turvalisusele kui ka meie klientidele,» sõnas American Airlinesi esindaja.

Ta lisas, et lennufirma armastab oma mitmekesist meeskonda ja tunneb suurt uhkust selle üle, kes nende ettevõtet igapäevaselt esindavad. «Sellepärast lennutame hea meelega ka oma perekonda, muu hulgas vanaemasid, American Airlinesiga.»

Al Baker ei ole vahejuhtumit kommenteerinud.