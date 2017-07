UNESCO nimekirja pääsemiseks keelatakse Myanmaris templitel ronimine

Võimud üritasid keelata templitele ronimise juba eelmisel aastal, kuid siis lükati otsus tagasi, sest reisikorraldajad kartsid turistide suurt huvikaotust koha vastu, vahendab The Telegraph.

Keeldu hakati taas tõsiselt kaaluma, sest Bagan võib peagi kuuluda UNESCO maailmapärandi nimekirja. Sellise staatuse saamiseks peavad aga võimud ehitiste kaitsmiseks ronimise keelustama.

10. ja 14. sajandi vahepeal ehitatud templeid Baganis peetakse selle budistliku riigi pühapaikadeks. Myanmar on olnud aga maailmale avatud ning kardetakse, et suur turistide hulk on vähendanud selle ajaloolise paiga väärtust.

«Bagani iidsed ehitised on seal olnud palju aastaid ning me oleme mures, sest pagoode kahjustatakse ja pagoodid võivad vigastada ka inimesi,» kommenteeris ministeerium keelu tagamaid.

Kuigi otsuse eesmärk on üllas, mõjutab see kindlasti tugevalt turistide hulka, sest keeluga kaob ka võimalus näha imelist päikeseloojangut iidse pagoodi otsast. Samas pakutakse hea alternatiivina kuumaõhupalliga lendamist samas piirkonnas.

Täpne keelu kehtestamise aeg pole veel küll selgunud, kuid mitme templi peale ronimine pole juba praegu võimalik 2016. aasta augustis toimunud maavärina tõttu.