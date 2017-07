Seitse kohta Peterburis, mida tuleks kindlasti külastada

Tegelikult ei piisa sellest kolmest päevastki, et tutvuda kõigi Peterburi vaatamisväärsustega. Selleks et linnas rahulikult ringi vaadata, võiks aega varuda lausa nädala.

Kui süda siiski ihkab väikest nädalavahetusepuhkust, tuleb lihtsalt teha oma valik, sest paratamatult ei jõua selle ajaga kõike näha ja kogeda. Igal juhul on Peterburi piisavalt kirev, et sisustada ka kõige nõudlikuma turisti minipuhkus.

Peeter-Pauli kindlus

Peeter-Pauli kindlus, Romanovite viimne puhkepaik. / Foto: Taago Heinmaa

Kindlasti on Peeter-Pauli kindlusesse asja kõigil ajaloo- ja müsteeriumihuvilistel. Just seal on jõhkralt mõrvatud Romanovite tsaariperekonna viimne puhkepaik. Sinna pole sängitatud aga kahte Romanovite lastest, sest kui keisri ja tema pere haud juhuslikult leiti, ei suudetud tuvastada kahe lapse surnukehasid. Siiani ringleb ohtralt vandenõuteooriaid, kuidas tütar Maria ja poeg Aleksei võisid muuhulgas pageda Ameerika Ühendriikidesse ja õnnelikult seal elada. Vaatamata sellele, et 2007. aastal leiti Jekaterinburgi lähedalt noore naise ja väikese poisi säilmed ja need 2008. aastal DNA-testide tulemusel Romanovite lasteks tunnistati, ei anna vandenõuteoreetikud alla ja jätkavad endiselt alternatiivsete versioonide jutustamist.

Peeter-Pauli kindluse pani püsti tsaar Peeter I, et kaitsta linna Rootsi sõjaväe eest. Peamiselt kasutati seda aga garnisonina ja poliitkurjategijate vanglana. Rahvasuus teati kindlust kui põrgulikku ja piinarikast paika, kus tuhanded vangid pidid taluma äärmist mustust, kitsaid tingimusi ja ülerahvastatud konge.

Vaade Peeter-Pauli kindlusest. / Foto: Taago Heinmaa

Kindluse müürilt avanevad imekaunid vaated Peterburile, just sealt saab kaamerasilma püüda pildi, mida võib leida nii mõneltki suveniirsärgilt või -tassilt.

Verelunastuse kirik

Verelunastuse kirik / Foto: Taago Heinmaa

Verelunastuse kirik on üks Peterburi peamisi sümboleid ja kuna see asub linna südames, peatänava Nevski prospekti vahetus läheduses, jääb see kindlasti ka kõigi turistide teele.

Verelunastuse kirik / Foto: Taago Heinmaa

Kirik on ehitatud kohale, kus tsaar Aleksander II sai surmavalt haavata. Ehituse eest vastutaski Aleksander III, kes soovis sellega oma isale austust avaldada. Austust on sellega tõepoolest üles näidatud, sest iga sentimeeter kirikust on nii seest kui väljast uhkelt dekoreeritud ja värvikirevamat monumenti on ilmselt raske leida. Restaureerijad on väitnud, et Verelunastuse kirikus on rohkem kui 7500 ruutmeetri jagu mosaiike, nende sõnul on neid rohkem kui üheski teises maailma kirikus.

Iisaku katedraal

Iisaku katedraal / Foto: Taago Heinmaa

Iisaku katedraal on Peterburi kõige suurem vene õigeusu katedraal. Kunagi kandis see ehitis ka Venemaa suurima katedraali tiitlit. Iisaku katedraal on kaunistatud massiivsete graniidist sammaste ja uhkete skulptuuridega ning linnapildis tunneb selle ära hiiglasliku kuldse kupli järgi. Kiriku sees on aga uskumatult detailsed mosaiigid ja maalid. Kõige enam tasuks seal tähelepanu pöörata värvikirevale suurele altaritagusele aknale, mis kujutab taassündinud Kristust.