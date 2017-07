Riik pildis: 16 kohta, mida Inglismaal kindlasti külastada

Skye saar

Skye saar / Vida Press

Skye saarel on terve Suurbritannia ilusaimad vaated. Kindlasti tuleks külastada saare lääneosas asuvat Elgoli linna, kust avanevad vaated on tõeliseks inspiratsiooniallikaks.

Rooma vannid

Rooma vannid / Vida Press

Nende külastamine on põnev igas vanuses inimestele. Põnevust lisavad veel ka Sulis Minerva tempel, omapärased küttesüsteemid ja paljud teised väikesed huvitavad leiud.

Peak District

Peak district / Vida Press

See piirkond on täis looduslikku ilu, mis igal aastal meelitab tuhandeid matkajaid, jalgrattureid ja tegelikult kõiki, kellele vähegi meeldib looduses aega veeta. Siin piirkonnas asuvad ka Euroopa kauneimad aiad, nii metsikud kui hooldatud. See asub kõigest tunniajase sõidu kaugusel Manchesterist, mistõttu on sinna äärmiselt lihtne pääseda.

Briti muuseum

Briti muuseum / Wikimedia

Londonis on palju väga häid muuseume, kuid Briti muuseum on neist kõige suursugusem. Ainuüksi juba hoone on vaatamist väärt, kuid selle seinte vahelt leiab kõike alates Egiptuse muumiatest, Rooma antiikesemetest kuni Briti aareteni välja.

Tower of London

Tower of London / Vida Press

Ilmselt on tegu ühe maailma kõige kuulsama lossiga. See paik peidab endas küllaldaselt ajalugu, muuhulgas sai siin lõpu ka kurb Anne Boleyni draama. Tower on aastate jooksul olnud nii loomaaed, palee, vangla, kasarmu ja kodu. Nüüd käivad seda uudistamas tuhanded turistid.

Lake District ehk järvedemaa

Järvedemaa / Vida Press

Siit on inspiratsiooni ammutanud mitmed kuulsad kirjanikud. Järvedemaa on täis suuremaid ja väiksemaid järvesid, orgusid, metsaalasid ja loomulikult imeilusaid vaateid.

Rong Settle'ist Carlisle'i

Settle'i rong / Vida Press

Selle teekonna jooksul sõidetakse läbi Edeni oru südamest ja Yorkshire'i jõeorust. Rongiga ületatakse rohkem kui 20 viadukti ja kulgetakse läbi 14 tunneli. Kahjuks sai rongiliin eelmise talve ajal tõsiselt kannatada, kuid eeldatavasti avatakse see sel aastal uuesti.

York

York / Vida Press

Sellest linnakesest leiab palju vaatamisväärset. Munakivitänavad ja keskaegsed hooned saadavad külastajaid nende avastusretkel. Linnast ei puudu ka põnevad muuseumid ning jõeäärsed kohvikud, kus palaval suvepäeval mõnusalt aega veeta.

Hadriani müür

Hardiani müür / Vida Press

Kuigi see ei ole nii võimas, kui Hiina müür, mängis see Inglismaa ajaloos endiselt olulist rolli. Müür ehitati 122. aastal, et eristada tsiviliseeritud inimesi barbaritest. Kunagi olid siin ka lossid, väravad ja kindlused, kuid nendest pole enam palju järgi jäänud.

Eden Project

Eden Project / Vida Press

Cornwalli piirkonnas on orgu ära peidetud Eden Project, mis on just nagu üsna omanäoline botaanikaaed. Siin toimuvad sageli ka mitmed muusikaüritused. Külastajad saavad siin õppida erinevate keskkonnaprojektide ja loodusimede kohta.

Kuninglik observatoorium

Nullmeridiaan / Vida Press

1997. aastal võeti see paik UNESCO maailmapärandi nimistusse. Sellel paigal on olnud määrav roll maailma navigatsiooni ja astronoomia ajaloos. Siit leiab ka nullmeridiaani ja turistidel on võimalus seista seega üks jalg ühel ja teine teisel poolkeral.

Stratford-Upon-Avon

Stratford Upon Avon / Vida Press

Kõik, kes huvituvad vähegi kirjandusest, peaksid ära käima ka selles pisikeses linnakeses. Siin sündis ja kasvas William Shakespeare, kelle kodu on veel üllatavalt hästi säilinud. Turistidele korraldatakse seal meeleolukaid ekskursioone.

Warwicki loss

Warwicki loss / Vida Press

Inglismaa on tuntud oma uhkete losside ja kindluste poolest ning Warwicki loss on kindlasti üks neist, mis paigale kuulsust on toonud. Suursuguses lossis saab tutvuda paiga ajalooga ning väljakul on ka palju tegevust lastele.

Jurassicu rannik

Jurassicu rannik / Vida Press

153 kilomeetrit pikk rannik, mis saab alguse East Devonist ja lõppeb Dorsetis. Piirkond on nimetatud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja, sest siit saab heita unikaalse pilgu Maa geoloogilisse ajalukku. Siin jalutades saab aimu Maa ajaloost läbi kolme perioodi, kokku läbi 185 miljoni aasta.

Windsori loss

Windsori loss / Vida Press

Üks Briti kuningliku perekonna residentsidest. Palee on aktiivselt kasutuses olnud 1100 aastast, mistõttu on see ka kõige kauem järjestikku kasutuses olnud palee terves Euroopas. Kuninganna Elizabeth II armastab siin käia just nädalavahetuseti, lisaks korraldatakse siin ametlikke vastuvõtte ja samuti saavad seda uudistamas käia turistid.

Stonehenge

Stonegenge / Vida Press

Eelajalooline monument, mis koosneb hiiglaslikest, kuni üheksa meetri pikkustest kividest, on maailma üks tähelepanuväärsemaid turismiobjekte. Tänaseni ei ole täpselt teada, millal Stonehenge ehitati või miks seda tehti. Arvatavasti kasutati seda aga matmispaigana.

Vaata ka, milliseid paiku võiks külastada Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis, Rumeenias, Kreekas, Horvaatias, Itaalias, Bulgaarias ja Santorinil.