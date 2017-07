Naljakad lood, kuidas stjuardessidele on külge löödud

Stjuardesse peetakse alati väga võluvateks ja sellele aitab kindlasti kaasa ka salapärane töö ja kaunis kostüüm. See paneb aga mehi erakordselt pingutama ja nii on nad andnud endast tõeliselt parima, et saada telefoninumber või nõusolek kohtingule tulemiseks, vahendab Travel and Leisure.

Stjuardessid rääkisid lugusid, kuidas neid on üritatud lennukipardal ära võluda:

1. «Miks peatuda hotellitoas, kui mul on 10 000 ruutmeetrine maja, mullivann ja saun kahele?,» küsis minult üks meesreisija.

2. Kord kutsus üks esimese klassi reisija mind õhtusöögile, kuid täpsustas, et ta on sel ajal Atlantas võõrutusravil. Sellest hetkest ma talle enam alkoholi ei müünud.

3. Ma küsisin reisijalt, kas ta tahab kohvi sisse ka suhkrut. «Sa võid seda lihtsalt oma sõrmega segada,» vastas ta.

4. Ühel härral oli laud enne õhkutõusu all mistõttu läksin ta juurde ja palusin tal see üles tõsta. «Noh, ma tegelikult jätsin selle meelega alla, et sa peatuksid ja minuga rääkima tuleksid. Ma tahan su nime ja numbrit enne kui siit lennukist lahkun,» kõlas mehe vabandus.

5. Ma olen 1,77 meetrit pikk ja kord oli mul vestlus ühe kena mehega. Küsisin talt, kas ta soovib koort või suhkrut. Ta vastas, et ei, sest talle meeldib ta kohvi nii nagu ta naisedki, suured ja mustad.

6. Kord kutsus mind välja mees, kes oli vanem kui mu isa. Juhtumisi oli ka minu ema sellel lennul ja naljatades ütlesin, et ta peab mu ema käest luba küsima. Minu üllatuseks ta läkski mu ema jutule. Ema ütles talle aga, et see on ikka minu otsustada, kuid hiljem saatis talle paberil sõnumi, et ta on minu jaoks liiga vana.

7. Üks stjuuarditest rääkis, et kord lõi talle külge vanem naisterahvas, ajal, mil enamik meeskonnast oli puhkepausil. Naine uuris, kas mehele pakuvad vanemad naised huvi ja korrutas pidevalt, kui kena mees tema silmis on. Stjuuard lõpuks täpsustas, et ta ei ole naistest huvitatud, mispeale jutustas reisija talle, et sõidab praegu Dublinisse selleks, et petta oma abikaasat mehega, kellega ta internetis kohtus.

8. Üks mees kutsus mind oma kanuuga sõitma. Kui me Palm Beachis oleme, siis läksingi, ainult, et kanuu asemel ootas mind hiigelsuur jaht!

9. Kunagi ammu andsid mehed sulle ainult oma visiitkaardi. Tavaliselt me viskasime need kõik ühte kaussi, istusime mõni õhtu maha, jõime veini ja hakkasime suvalistele tüüpidele helistama.

10. 70ndatel kandsime Lufthansas erakordselt lühikesi seelikuid. Kord istus minu vastas üks väga kena mees, kes ainult mu jalgu vahtis. Ma tõin talle esimesest klassist šampust ja juustuvaliku. Me abiellusime aasta hiljem.