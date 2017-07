Suvesoovitus: 16 üritust, mida sel nädalal Eestis külastada

8. Peipsi Romantika, Tiheda küla (14.07-15.07) - Romantiliste ja akustiliste kavadega astuvad ülesse Jõgevamaa Kasepää laululaval otse Peipsi järve kaldal mitmed lauljad ja tantsutrupid.

14.07 esinevad: Ruth Lehis, Indrek Ventmann, Daniel Levi, Tanel Padar & The Sun

15.07 esinevad: segarahvatantsurühm Avitaguse, Jäääär, Singer Vinger

9. Mihkli Laat, Mihkli küla (15.07) - Mihkli laat taaselustati 1989. aastal ja on järjepidevalt tegutsenud tänaseni. Ajalooliselt on laat toimunud Mihklipäeval sügisel, kus kaubeldi nii loomade kui ka põllusaadustega. Tänapäevalgi on eelistatud koduloomad ja põllumajandustoodang, lisaks veel käsitöö. Laat pakub tavapärasele kaubale lisaks kultuuri- ja rahvaspordiprogrammi ning lastele mitmekesisist tegevust. Eriliseks muudab Mihkli laada ehtne külalaada õhkkond. Kes käinud on, tuleb aina jällegi!

10. Pühajärve Swim&Run Weekend, Otepää, (15.07-16.07) - Pühajärve SwimRun Baltic Challenge multispordivõistlus toimub Eestis esmakordselt ja on üle kogu maailma populaarsust võitev multispordiala. Põhivõistluse pikkuseks on 12 kilomeetrit, millest 2km tuleb ujuda.

Võistluse muudab põnevaks asjaolu, et võistlejatel tuleb kogu vajaminev varustus endaga kaasas kanda ning etappide vahepeal ei toimu riiete ega inventari vahetust. Üritus on mõnusaks vahelduseks ja treeninguks sportlastele, kes tahavad ennast proovile panna nii ujumis- kui jooksuvõistlusel.

11. Alatskivi vanavara laat (15.07) - Esinevad rahvamuusikud, toimub vana mototehnika näitus. Külastajad on oodatud ka Liivi Muuseumi, Alatskivi lossi ja Alatskivi looduskeskusesse. Huvilised saavad külastada Alatskivi lossis asuvat Eduard Tubina muuseumi, einestada Alatskivi lossirestoranis või jalutada ringi lossipargis.

12. Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangu laat, Kärdla (15.07) - Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangu laat toimub juuli teisel laupäeval Kärdlas, Vabrikuväljakul. Suvine käsitöö- ja omatoodangulaat on kauaoodatud sündmus nii hiidlasele kui ka Hiiumaa külalisele. Hiiumaa toodang on teistsugune kui suurel maal ja seda teatakse - tooted on ehedad ja omanäolised ning neis on hiiu hinge. Hiiumaa toodetes tunneb mere kutset, suviste heinamaade soojust ja Hiiumaa metsade maitset. Laadal on põnevaid tegevusi ja avastamisrõõmu ka lastele.

13. II Pajusi Mudajooks, Pajusi (15.07) - Pajusi Mudajooks on rahvaspordiüritus, kus osavõtjaid ootab ees märgistatud rada täis erinevaid takistusi (looduslikud kui ka tehislikud), mida tuleb ületada nii ronides, roomates, joostes, ujudes kui ka aeglaselt kõndides. Rada kulgeb mööda Põltsamaa jõe kallast ja karjamaid.

14. Mägede Hääl Festival, Kohtla-Nõmme (15.07) - Et jõuda mägedeni ei tule meil heita pilku üldse nii kaugele, kui oleme harjunud seda tegema. Mäed on meil omaenda tagahoovis. Ja mis veel (seda teavad hoopis vähesed), kostab kord aastas mägede vahelt ürgne helikompott, mida mägirahvas teab Mägede Häälena - tummine techno, ragisev rock ja rappuv räpp. Mägede all käikudes pajatatakse lugusid, mäejalamil vihutakse tantsida ja Mägede Häält on kuulda õhtuhakust päikesetõusuni.

15. Värska veepidu (15.07) - Meeleolukas ja sportlik perepäev koos mitmete jõukatsumistega ning muusika ja lauluga. Kavas erinevad võistlused, mudamaadlus, üle järve ujumine, tuletõrje veeolümpia ja palju üllatusi. Lastele lasteala, Seto Line sõidutab huvilisi Lämmijärvel. Tuju loovad Oravapoisid.

16. Varnja kaluritepäev (15.07) - Varnja vanausuliste küla on seotud tihedalt Peipsi ja selle elatusaladega. Lisaks sibulale on kalurikultuur osa siinsete inimeste identiteedist. Kaluritepäeva tähistamisega väärtustatakse ja jätkatakse pikaajalist traditsiooni. Kaluritepäev on üks piirkonna suuremaid tähtpäevasid, tavaliselt kohalike inimeste jaoks erinevate tantsuliste ja muusikaliste etteastetega. Kaubeldakse kohalike toitudega. Eesmärk on siinset kultuuri ka laiemalt tutvustada ja pakkuda võimalust siinsetest traditsioonidest osa saada.

