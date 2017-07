Reisija registreeris pagasina ära vaid ühe õlle

Qantase lennule Melbourne'ist Perthi registreeris noormees ära ainult ühe purgi Emu Exporti õlut. Reisija ise soovib jääda anonüümseks, kuid ta oli kindel, et tal on vaja see purk õlut kaasa võtta, vahendab Travel and Leisure.

Noormees pani plaani paika koos oma sõbraga, kes lennujaamas töötas. Mõlemad arvasid, et selle üle saab kõvasti naerda. Mõlema üllatuseks aga tuli õllepurk sihtkohta saabudes esimesena pagasilindile. Samuti oli purk igati terve.

Lennujaama töötajad on kindlad, et see pole kaugeltki esimene õllepurk, mis lennule registreeritakse, kuid üllatust pakkus peamiselt just asjaolu, et purk oli üksik ja jäi ka terveks.