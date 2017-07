Stjuardess arreteeriti 1500 alkoholipudeli varastamise pärast

Rachel Trevori võtsid vahele tavakodanikeks maskeerunud politseinikud, kes ostsid naise käest viskit, gini, rummi ja viina. Kui lennukis maksab üks selline väike pudel seitse eurot, siis naine müüs neid internetis vähem kui euro eest, vahendab Travel and Leisure.

«Endeavor Air ootab oma töötajatelt kõrget lugupidamist ja me võtame tõsiselt iga tegutsemisviisi, mis sellega kooskõlas ei ole. See stjuardess enam meie juures ei tööta. Me jätkame ka ametivõimudega koostööd, täpselt nii nagu vaja,» sõnas lennufirma esindaja.

Trevorile esitati süüdistus ebaseaduslikus alkoholi müügis, alkoholi transpordis ja rohkem kui 10 000 dollari varguses. Karistuseks võib naine saada 3–15-aastase vangistuse.