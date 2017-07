Vihased turistid jätavad kehva tagasiside loodusimele, mida enam ei eksisteeri

Malta kohalikud giidid ei ole silla kokku kukkumisest heitunud ja viivad endiselt turiste sinna uudistama. Turistid on aga vihased, et silda enam ei eksisteeri ja jätavad seetõttu tagasisideportaali TripAdvisor kehvasid kommentaare, vahendab Travel and Leisure.

«Selgub, et eelmisel talvel kukkus sild kokku, jättes endast maha vaid osalise kivimoodustise. Huvitav on näha, kuidas loodus võtab oma loomingu tagasi, kuid oli pettumus, et seda enam seal ei olnud,» seisis ühes tagasisides.

«Ei saa anda head tagasisidet asjale, mida enam olemas ei ole. Me käisime seal, kuid seal polnud peale mere väga midagi vaadata,» pahandas teine.

TripAdvisor on nüüd lisanud ka leheküljele hoiatuse, et Azure Window't enam ei eksisteeri ja on palunud turistidel seda ka meeles pidada, kui nad kohta külastavad.

Malta turisminõukogu on aga välja toonud, et on mitu muudki põhjust, miks Gozo saarele sõita. Seal on UNESCO kaitse alla võetud Ggantija templid, mis on vanemad kui Egiptuse püramiidid. Lisaks on seal ka keskaegne tsitadell ja ka teine looduslik «aken» Wied il-Mielah, mida mõneti peetakse sama vaimustavaks kui kokku kukkunud Azure'i akent.

Azure Window oli üks Malta kuulsamatest maamärkidest. Omalaadne moodustis tekkis, kui kitsa neeme kahel poolel asunud koopad mõlemad kokku kukkusid, tekitades niimoodi neeme keskosa alla ebatavalise tühimiku.